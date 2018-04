Nuxit: Viele wollen den

Etliche Menschen wollen beim Thema Kreisfreiheit mitreden - und zeigen das mit mehr als 3300 Unterschriften.

Es sind eigentlich nur zwei Aktenordner, doch die haben es in sich: Mehr als 3300 Unterschriften für ein Bürgerbegehren stecken da drin. Gesammelt hat sie bekanntlich die Initiative „Nuxit? So geht’s net!“. Das ist schon mal eine anerkennenswerte Leistung, denn die Aktion war erst Ende Februar gestartet und bei zeitweilig äußerst unwirtlichen Temperaturen durchgezogen worden. Wenn man den Beteuerungen des Bündnisses glauben schenken will, ging es trotzdem recht einfach, die Unterstützer hätten sich teilweise geradezu aufgedrängt. Natürlich ist das alles noch nicht repräsentativ für die Neu-Ulmer Bevölkerung, doch es zeigt: Das Thema Kreisfreiheit bewegt eine Menge Menschen, denn es ist ein emotionales Thema, auch wenn das die Nuxit-Befürworter nicht wahrhaben wollen.

Die 3300 Stimmen können freilich nicht unbedingt dem Lager der Kreisfreiheits-Gegner zugeschlagen werden. Die Unterschriften müssen als das genommen werden, was sie sind: als starke Willensbekundung, dass die Bürgerinnen und Bürger selber darüber abstimmen wollen, ob sie Teil des Landkreises bleiben oder lieber selbstständig werden wollen. Eine solche Willensbekundung kann der Stadtrat nicht einfach vom Tisch wischen. Die Menschen wollen heutzutage mehr mitreden, auch wenn das in unserem an sich bewährten System der repräsentativen Demokratie zu Reibungen führen kann. Jetzt kommt es darauf an, ob die juristischen Vorgaben für die Abstimmung erfüllt sind. Die wesentliche lautet, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind nur „über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde“ zulässig.

Der gesunde Menschenverstand sagt: Natürlich ist diese Voraussetzung erfüllt, denn eine Stadt möchte ihre Angelegenheiten selber regeln und stellt deshalb den Antrag auf Kreisfreiheit. Diese Möglichkeit hat ihr der Gesetzgeber eingeräumt. Also muss es auch legitim sein, dagegen einen Bürgerentscheid anzustreben. Wenn die Kommune den Antrag auf Kreisfreiheit bereits gestellt hat, wie im Fall Neu-Ulm geschehen, kann sie ihn auch wieder zurückziehen – das gehört alles noch in den „Wirkungskreis der Gemeinde“. Juristen könnten das natürlich anders sehen.

