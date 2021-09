Biotoppflege: Aktiver Klimaschutz mit Heugabel und Traktor

Plus Im Obenhauser Ried packen Jung und Alt mit an, um das Biotop zu pflegen. Auch Landrat Thorsten Freudenberger macht mit. Dabei stoßen sie auf seltene Gäste.

Riedpflege ist aktiver Umweltschutz. Aber das ist nur einer der Gründe, warum die Freunde des Vogelschutzbundes (LBV) dieser Tage zu den alljährlichen Mäh- und Abräumarbeiten der Feuchtwiesen zwischen Buch und Illertissen ausrücken. Jede zupackende Hand ist da gefragt, auch die von Landrat Thorsten Freudenberger oder die der neunjährigen Madlen Reichle aus Winterrieden.