E-Bike aus Garage in Obenhausen gestohlen

Ein Fahrradbesitzer hatte sein E-Bike in einer Garage in Obenhausen abgestellt. Plötzlich war es weg.

Diese Gelegenheit hat sich ein unbekannter Fahrraddieb nicht entgehen lassen: In Obenhausen hatte ein Fahrradbesitzer sein E-Bike in einer freizugänglichen Garage eines Mehrfamilienhauses in der Illertisser Straße abgestellt. Das weiß-schwarze Pedelec der Marke Victoria war nicht versperrt, berichtet die Polizei.

Zwischen Dienstag, 15. Juni und Mittwoch, 16. Juni, 6 Uhr, griff der unbekannte Täter dann zu. Der Beuteschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)