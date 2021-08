Darum muss das Feuerwehrhaus in Oberroth erweitert werden

Plus Das Gerätehaus der Oberrother Feuerwehr erfüllt die rechtlichen Vorgaben aktuell nicht. Bauarbeiten sind fällig.

Das Gerätehaus der Oberrother Feuerwehr muss größer werden. Der Grund: Wegen der Abgasbelastung dürfe die Einsatzbekleidung nicht mehr in der Fahrzeughalle gelagert werden, informierte Bürgermeister Willibold Graf den Gemeinderat.