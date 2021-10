Gelber Sack oder gelbe Tonne? - Das sagt der Oberrother Gemeinderat

Plus Der Gemeinderat in Oberroth hat zu entscheiden, wie Joghurtbecher und andere Verpackungen künftig entsorgt werden sollen. Es gibt Vor- und Nachteile.

Bisher stecken die Bürgerinnen und Bürger aus Oberroth ihre Joghurtbecher, Saftkartons oder Folien in gelbe Säcke. Das könnte sich in gut zwei Jahren ändern: Zum 31. Dezember 2023 laufen für die Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm die Vereinbarungen zum dualen System aus. Deshalb seien bereits jetzt Überlegungen zu treffen, wie es ab 2024 mit der Entsorgung der sogenannten Leichtverpackungen weitergeht, informierte Bürgermeister Willibold Graf den Gemeinderat. Dieser wog alle Vor- und Nachteile der möglichen Entsorgungsformen ab, fasste aber noch keinen Beschluss.