Mann verletzt sich bei Waldarbeit in Oberroth schwer

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Oberroth schwer verletzt worden. Er geriet mit dem Unterarm in ein Sägeblatt.

Ein Mann hat sich bei Waldarbeiten in Oberroth schwer verletzt. Der 46-Jährige sägte laut Polizeibericht am Dienstagvormittag am Wannenbergweg Holz mit einer Kettensäge. Dabei stolperte er und stürzte zu Boden. Mit seinem Unterarm geriet er in das noch laufende Sägeblatt. Die Ehefrau des Verletzten war ebenfalls vor Ort und konnte schnell Hilfe holen. Der 46-Jährige wurde mit einer tiefen Schnittwunde in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)