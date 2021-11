Nach Blitzschlag: Mühlenkapelle bei Oberroth ist renoviert

Plus Vor zwei Jahren ist die Mühlenkapelle bei Oberroth während eines Unwetters schwer beschädigt worden. Es folgte eine Sanierung, die jetzt abgeschlossen ist.

Mit ihrem frischen Anstrich in Rosa-Weiß wirkt die Mühlenkapelle am Radweg nördlich von Oberroth fast wie neu. Nur die Jahreszahl 1833 im schmiedeeisernen Gitter vor der Marienstatue verrät, dass das von großen Lindenbäumen umrahmte Kleinod schon nahezu 200 Jahre alt ist. Im Juli 2019 ist es während eines Unwetters vom Blitz getroffen und stark beschädigt worden. Danach wurde die Kapelle Stück für Stück instandgesetzt.