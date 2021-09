Polizei stoppt alkoholisierten Radfahrer in Oberroth

Als ein 20-Jähriger in Oberroth die Polizei erblickte, fiel er beinahe von seinem Fahrrad. Die Beamten stellten fest, dass er nicht nüchtern war.

In der Nacht auf Montag hat eine Polizeisteife in der Osterberger Straße in Oberroth einen 20-jährigen Mann bemerkt, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Radfahrer beim Anblick der Beamten direkt an und wäre dabei beinahe zu Fall gekommen.

20-Jähriger fuhr betrunken mit seinem Fahrrad durch Oberroth

Im Rahmen ihrer Kontrolle nahmen die Beamten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

