Zum ersten Mal gibt es einen begehbaren Adventskalender in Oberroth

Das Basarteam hat einen Rundweg durch den Ort mit mehreren Stationen organisiert.

Der Advent steht vor der Tür. In Oberroth soll diese Zeit des Wartens auf die Geburt des Christkinds heuer besonders stimmungsvoll und besinnlich gestaltet werden. Dafür organisiert das Basarteam erstmals einen begehbaren Adventskalender im Dorf, an dem sich die Bewohner Oberroths beteiligen können. Sie sollten jeweils ein Fenster von Haus oder Wohnung vorweihnachtlich dekorieren und beleuchten.

Wenn sich in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember jeden Abend ein weiteres Fenster öffnet, sind Jung und Alt zu einem stimmungsvollen Spaziergang durch die Straßen eingeladen. Die geschmückten Adventsfenster sind in der Zeit von 17 bis 21 Uhr beleuchtet. Allein oder gemeinsam mit der Familie sowie Nachbarn, Freunden und Bekannten können während des Rundgangs besinnliche Geschichten gelesen, Lieder gesungen sowie nette Gespräche geführt werden.

Das letzte Fenster öffnet sich bei der Christmette

Adventsfenster gibt es zum Beispiel am 1. Dezember an der Grundschule, Kirchstraße 1, und am 5. Dezember, vom Kinderkirchen-Team bei der Bücherei. An der Kirchstraße 1 öffnet am 9. Dezember das Fenster des Gemeinderats und am 15. Dezember das der Mutter-Kind-Gruppe. Ab 20. Dezember kann das von den Jungmusikern am Vereinsheim in der Oststraße 11 gestaltete Fenster besichtigt werden und am 23. Dezember präsentiert der Kindergarten seine beleuchtete Adventsdekoration. Am Heiligen Abend öffnet das letzte Fenster bei der Christmette in der Pfarrkirche St Stephan.