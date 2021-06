Oberschönegg

Am Vereinsheim in Oberschönegg wird fast ununterbrochen gearbeitet

Plus Gemeinsam packen Bürger in Oberschönegg an, um das neue Vereinshaus fertigzustellen. Ein Besuch auf der Baustelle.

Von Claudia Bader

Ist man von Oberschönegg Richtung Stolzenhofen unterwegs, fällt das mächtige Gebäude am östlichen Ortsrand gleich ins Auge. Der noch eingerüstete, moderne Holz- beziehungsweise Massivbau fügt sich harmonisch in den südlichen Hang ein. Vor allem an den Samstagen ist rund um die Baustelle einiges los. Im Innern des in mehrere Bereiche gegliederten Gebäudes wird von früh bis spät fleißig gearbeitet. Denn das mit Mehrzweckhalle, Gaststätte, Kegelbahn und Schießanlage ausgestattete künftige Vereinsheim soll bald ein Begegnungsort für alle Bürger sein.

