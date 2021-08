Tipps vom Experten: So wird aus einem Forst ein "Zukunftswald"

Plus Die Klimaveränderungen stellen die Natur vor große Herausforderungen – besonders den Wald. Wie der Mensch ihn darauf vorbereiten kann, zeigt ein Fachmann bei Oberschönegg.

Weitsicht und überlegtes Handeln zeichnen eine erfolgreiche Waldbewirtschaftung aus - und das über mindestens 20 Jahre hinweg. Diese Erkenntnis vermittelte Rainer Nützel, Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach, bei einem gemeinsam mit der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen organisierten Gang durch den Oberschönegger Wald. Einen Forst auf einer großen Fläche zu gestalten und weiterzuentwickeln, sei eine Mammutaufgabe, die noch viele Generationen von Waldbesitzern und Forstleute beschäftigen wird, sagte er.