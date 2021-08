Vorfahrt missachtet: Traktor kracht zwischen Oberschönegg und Weinried in Auto

Ein Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto hat sich zwischen Oberschönegg und dem Ortsteil Weinried ereignet.

Zwischen Weinried und Oberschönegg hat es am späten Freitagnachmittag gekracht. Ein 30-jähriger Traktorfahrer fuhr von einem Feldweg auf die Kreisstraße MN8. Dabei missachtete er laut einem Bericht der Polizeiinspektion Memmingen die Vorfahrt einer 66-jährigen Autofahrerin. Sie konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, der Traktor wies keine erkennbaren Schäden auf. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)