Oberschönegger nominieren Amtsinhaber Günther Fuchs

Radim Tatka will trotzdem an seinem Ziel festhalten, als Gegenkandidat anzutreten. Wer sich für den Gemeinderat bewirbt.

Von Claudia Bader

Spannung bei der Nominierungsversammlung im Oberschönegger Schützenheim: Endlich hatte Wahlleiter Alexander Straub und dessen Team die Stimmzettel ausgezählt. Er gab das Ergebnis bekannt: Von 69 Wahlberechtigten sprachen sich 56 für Amtsinhaber Günther Fuchs als Bürgermeisterkandidaten aus. Radim Tatka, der sich ebenfalls für das Amt bewarb, erhielt 13 Stimmen. Damit ist Fuchs auf der Liste der Wählervereinigung Oberschönegg einziger Bürgermeisterkandidat. Acht Männer wollen es in den Gemeinderat schaffen.

Der seit vier Jahren im Ortsteil Weinried wohnende Tatka war dem Amtsinhaber bereits bei der Aufstellungsversammlung der Wählergemeinschaft Weinried mit 13 gegen 16 Stimmen unterlegen gewesen (mehr dazu lesen Sie hier: Überraschende Konkurrenz für Oberschönegger Bürgermeister). Um bei den Kommunalwahlen 2020 als Bürgermeisterkandidat antreten zu können, stellte er sich danach in Oberschönegg dem Votum der Bürger. Doch auch nach dieser Niederlage, so Tatka gegenüber unserer Redaktion, wolle er sein Ziel weiterverfolgen. Er bewirbt sich deshalb auch bei der Aufstellungsversammlung am heutigen Sonntagabend im Ortsteil Dietershofen. Sollte es dort ebenfalls nicht klappen, werde er es über eine eigene Liste versuchen.

„Ich bin jemand, der sich gern in die Gemeinschaft einbringt“, sagte der 52-Jährige in Oberschönegg. Als Polizeibeamter sei er den Umgang mit Menschen gewöhnt, deshalb wolle er auch als Bürgermeister offen und ehrlich auf diese zugehen. Zum Dorfleben gehörten für ihn natürlich die Vereine, so Tatka auf Nachfrage der Anwesenden. Seiner Meinung nach benötige jeder der drei Ortsteile ein eigenes Haus, in dem sich Bürger treffen können. Deshalb stehe er auch hinter dem geplanten Bau des Oberschönegger Vereinsheims. Mit seiner Kandidatur wolle er den Bürgern bei der Kommunalwahl die Möglichkeit einer echten Wahl geben.

Bürgermeister Fuchs versicherte den Versammelten, einen fairen Wahlkampf zu führen. Nachdem er in seinen zurückliegenden Amtsjahren bereits einiges in der Gemeinde bewirkt habe, nennt der 52-Jährige als vorrangige Ziele den Bau des Gemeinschaftshauses in Oberschönegg und eines Vereinsheims in Weinried. Priorität genießen für ihn auch die Optimierung der gemeindlichen Wasserversorgung und die Ausweisung neuer Baugebiete, abgesehen von kleineren Projekten. Mit der Begründung, dass ihm die anstehenden Vorhaben am Herzen liegen, bewarb sich Bürgermeister Fuchs auch für den Gemeinderat. Von den derzeitigen Mitgliedern stellen sich Gerhard Fäßler nach 18-jähriger und Joachim Miller nach sechsjähriger Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Alexander Straub wird erneut kandidieren. Bei der Versammlung erhielt er die meisten Stimmen.

Die Kandidaten der Wählervereinigung Oberschönegg (in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen) sind: Alexander Straub, Walter Kramer, Thomas Schön, Hubert Kramer, Thomas Rauh, Günther Fuchs, Albert Freiberger und Johann Rauh.

