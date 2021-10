Oberwiesenbach

vor 48 Min.

Ein Buch über die Besonderheiten des bayerisch-schwäbischen Dialekts

Plus Viktoria Spies hat schwäbische Wörter, Redensarten, Sprichwörter und Reime in einem Buch gesammelt. Vieles droht, vergessen zu werden.

Von Ralph Manhalter

„Soo, bisch au dau? Hogg na und sei gera dau. Des daugt mr scho. Vrschtasch me?“ Verstehst Du ... pardon, verstehen Sie mich? Sollte diese Frage negiert werden, kann diesem Mangel an Kenntnis von regionalem Kulturgut ab sofort Abhilfe geschafft werden. Schwäbische Wörter, Redensarten, Sprichwörter und Reime finden sich in geballter Mission in einem Büchlein, welches die gebürtige Ingstetterin Viktoria Spies in Eigenregie herausgegeben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen