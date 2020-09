vor 16 Min.

Obst für alle: Hier darf man in Illertissen fremde Früchte naschen

Plus Zur Erntezeit beteiligt sich die Stadt Illertissen an einer besonderen Aktion: Bürger dürfen kostenlos Obst pflücken. Auch private Baumbesitzer können mitmachen.

In Illertissen gibt es jetzt Obst für alle: Mit der Aktion „Gelbes Band“ sind die städtischen Obstbäume zum Abernten freigegeben. Die Stadt setzt damit ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung, so Klimaschutzmanager Simon Ziegler. Und so funktioniert es: Ab dem 18. September dürfen alle Obstbäume im Stadtgebiet, die mit einem gelben Band gekennzeichnet sind, von Bürgerinnen und Bürgern abgeerntet werden.

Gelbes Band: Hier kann man sich mit Obst versorgen

Aber auch Besitzer von Obstbäumen und Obstwiesen sind eingeladen, sich der Aktion anzuschließen. Das gelbe Band ist im Bürgerbüro kostenfrei erhältlich. Wichtig: Nur die eindeutig gekennzeichneten Bäume dürfen abgeerntet werden, alles andere ist nämlich Diebstahl und kann zur Anzeige gebracht werden. Zu finden gibt es die Bäume mit den gelben Bändern unter anderem in Au in der Josef-Ost-Straße (Ecke Pfarrzentrum), an der Kreisstraße von Betlinshausen nach Tiefenbach oder in der Mozartstraße gegenüber dem Kindergarten Stadtpiraten. (az/rjk)

