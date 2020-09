vor 19 Min.

Obsternte: In Vöhringen liegt Apfelduft in der Luft

Mit seiner Saftpresse ist er derzeit jeden Tag an einem anderen Ort: Harald Seifert warf am Mittwoch seine mobile Saftpresse in Vöhringen an.

Plus Für die Betreiber der Mobilen Saftpresse aus Ulm ist gerade jeden Tag Großkampftag. Das liegt nicht nur an der guten Obsternte dieses Jahres.

Von Sarah Motzke

Auf dem Weg hinter das Jugendhaus in Vöhringen sind Geräusche wahrnehmbar. Eine große Maschine auf einem Anhänger ist zu sehen. Flüssigkeit tropft auf den Boden. Mehrere Menschen stehen um die Maschine. In der Luft liegt der Duft von frischen Äpfeln, die hier in goldgelben Saft verwandelt werden. Die Mobile Saftpresse aus Ulm machte hier Station – in der Erntezeit steht die Maschine praktisch nicht still.

Harald Seifert, der das Unternehmen mit Peter Anton, dem Besitzer des Mobils, gegründet hat, ist seit etwa 13 Jahren unterwegs – in diesem Jahr jeden Tag woanders. Trotzdem besucht er einige Orte mehrfach, wenn auch mindestens mit eineinhalb Wochen Abstand. Das liegt an den unterschiedlichen Apfelsorten, am Früh- und Spätobst, die zu verschiedenen Zeitpunkten reif werden. Der Schriftzug mit dem Namen der Webseite prangt auf dem Trichter der Maschine. Doch die meisten Kunden kämen eher auf anderen Wegen zu ihm, sagt Seifert. „Die Internetseite ist nur Mittel zum Zweck.“ Die Termine werden in den lokalen Gemeindeblättern veröffentlicht. „Der Rest spricht sich rum.“ Die Tour des Saftpressmobils dauert von September bis Anfang November. Gepresst werden Äpfel und Birnen, ab November dann Quitten.

Vorratshaltung ist in der Pandemie gefragt

Das Saftpressmobil ist wahrscheinlich eines der wenigen Unternehmen, die von der Pandemie profitieren. Seifert erzählt von steigenden Kundenzahlen seit Corona. Das liege an der Bevorratung, die seit dem Ausbruch des Virus wieder ins Bewusstsein der Kunden gerufen wurde. Letztendlich hänge die Pressmenge aber natürlich vom Ernteertrag des Jahres ab. So war die Ernte im vergangenen Jahr so gering ausgefallen, dass es ausreichte, insgesamt vier Termine anzubieten. 2020 ist das anders.

Mit der mobilen Maschine können durch die wechselnden Standorte mehr Menschen erreicht werden – da rechnet sich auch der hohe Preis von 150 000 Euro für das Gerät. Ein Mann aus Vöhringen erzählt, dass er das Angebot drei bis fünf Mal pro Jahr nutze, um seine eigens angebauten Äpfel pressen zu lassen. Vergangenes Jahr habe er nur 100 Kilo Äpfel gehabt, wohingegen es in diesem Jahr das Dreifache sei.

Die Tagesplanung des Ulmer Unternehmens erfolgt nach den Anmeldungen. Je nachdem, wie viel Obst ein Kunde bringt, werden zeitlich abgestimmte Termine vergeben, um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden. An diesem Mittwoch arbeiteten Seifert und seine Frau von 12.50 bis 20 Uhr. Längere Arbeitszeiten sind nicht ungewöhnlich, wie Seifert sagt. Er hat sogar sein Wohnmobil dabei. Für den Fall, dass sich das Nach-Hause-Fahren nicht mehr lohnt.

Auch der Trester wird weiterverwendet

Wie aus dem Obst Saft entsteht, lässt sich am besten auf dem Mobil, direkt an der Maschine beobachten. Hier steigt der Geruch von Äpfeln deutlich in die Nase. Die Töne der Maschine sind so laut, dass eine Unterhaltung schwerfällt. Von oben gut zu sehen ist der Verarbeitungsprozess des Obstes. Der Kunde leert seine Ernte selbst in einen Behälter, in dem das Obst gewaschen und anschließend durch einen Aufzug nach oben befördert wird. Hier entstehen die lauten Geräusche: Oben angekommen, werden die Früchte zerkleinert und anschließend mehrmals schonend und mit niedrigem Druck, gepresst.

Den Trester, also den zerkleinerten, gepressten Apfel ohne Flüssigkeit, holen Jäger ab. Sie nutzen die Apfelreste als Tierfutter. Der gewonnene Saft fließt weiter in einen großen Tank. Die Saftpresse Ulm besitzt zwei Tanks, womit zwei Kunden gleichzeitig beziehungsweise direkt hintereinander bedient werden können, auch wenn das Abfüllen für den ersten Kunden noch nicht beendet ist.

Der Saft muss auf 80 Grad erhitzt werden, um eine möglichst lange Haltbarkeit von einem bis eineinhalb Jahren zu erreichen. Geöffnet hält dieser Saft bei Zimmertemperatur zwei bis drei Monate, erklärt Helmut Seifert. Will der Kunde den Saft zu Most weiterverarbeiten, fällt die Behandlung natürlich weg. So oder so wird die Flüssigkeit am Ende entweder in mitgebrachte Behälter abgefüllt oder zur längeren Haltbarkeit luftdicht in einem Beutel verschlossen, der dann in Drei-, Fünf- oder Zehn-Liter-Kartons verpackt wird.

Ein Kilo Äpfel gibt bis zu 70 Prozent Saft ab

Seifert weist einen Vöhringer Neukunden darauf hin, dass die Kartons jedes Jahr wieder verwendet werden können. Seine Frau des Neukunden erzählt, dass sie durch ein Anzeigenblatt auf die mobile Saftpresse aufmerksam wurde. Mit dem Saftpressen kennt sich das Paar aus: Ihr Obst stamme aus dem eigenen Garten und von der Streuobstwiese in Balzheim hatten sie auch schon in Wain und Altenstadt pressen lassen. 350 Kilo Äpfel lassen sie an diesem Mittwoch in Vöhringen verarbeiten.

Aus einem Kilo Äpfel entstehen 60 bis 70 Prozent Saft, sagt Seifert. Bei Frühobst kommt etwas weniger zustande als beim Spätobst. Sein langjähriger Kunde aus Vöhringen ist derweil mit dem Pressen fertig und zieht nach dem Abfüllen Bilanz: Aus 300 Kilo Äpfel nimmt er 130 Liter Saft mit nach Hause – weitere 50 Liter werden zum Mosten angesetzt. Als er die Behälter ins Fahrzeug einlädt, rattert die Presse schon wieder: Die nächsten Äpfel sind bereit, in Saft verwandelt zu werden.

Das Saftpressmobil kommt an den folgenden Tagen erneut nach Vöhringen: Freitag, 2. Oktober, Mittwoch, 14. Oktober, Montag, 26. Oktober, Samstag, 31. Oktober und am Samstag, 7. November. Weitere Stationen und die Telefonnummer zur Terminvereinbarung gibt es auch hier.

