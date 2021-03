12:45 Uhr

Obszöne Schmierereien auf einer Parkbank in Bellenberg

Unbekannte haben eine Bank am Schlossberg mit obszönen Ausdrücken beschmiert. Die Polizei hat Jugendliche im Verdacht.

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte erneut Schaden am Schlossberg in Bellenberg angerichtet. Laut der Polizei werde dieser Ort von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt. Es ist nicht das erste Mal, dass dort ungewollte Zeichnungen auftauchen.

Diesmal beschmierten die Unbekannten eine Parkbank mit obszönen Ausdrücken und richteten so einen Sachschaden von geschätzten 200 Euro an. Das berichtet die Polizei. Insgesamt liegt der Schaden für die Gemeinde Bellenberg mittlerweile bei 700 Euro. Die Polizei Illertissen nimmt Zeugenhinweise zu den Vorfällen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

