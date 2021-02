13.02.2021

Öl lief aus Diesellok: Bahnstrecke Ulm - Memmingen war gesperrt

Bei Illertissen hat eine Diesellokomotive Öl verloren. Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Memmingen musste deswegen über Stunden gesperrt werden.

Zwischen Ulm und Memmingen war die Bahnstecke am Samstag ab Mittag über Stunden gesperrt. Der Grund dafür war ein Intercity mit zwei Diesellokomotiven, der am nördlichen Rand von Illertissen nahe der Siemensstraße zum Stehen gekommen war. Eine der Loks hatte eine große Menge Getriebeöl verloren, von dem rund 500 Liter an Bord waren.

Der Zug wurde gegen 14.30 Uhr von der zweiten, unbeschädigten Lok in den Bahnhof von Illertissen zurückgeschleppt. Die Reinigung über eine Strecke von fünf Kilometern war gegen 15 Uhr beendet.

Der Zug befand sich mit 50 Personen auf dem Weg von Oberstdorf nach Dortmund. Den Fahrgästen wurde ein Bus zur Verfügung gestelt. (AZ)

