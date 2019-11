vor 20 Min.

Oh Tannenbaum

Lions-Club Babenhausen verkauft Christbäume und passenden Schmuck

Auch in diesem Jahr will der Lions-Club Babenhausen-Fuggermarkt auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt frisch geschlagene Christbäume aus dem heimischen Wald anbieten. Der Verkauf findet am Sonntag, 15. Dezember, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr statt. Mit den in vielen Größen angebotenen Bäumen kann man sich laut Lions-Club „Natur pur“ ins Haus holen.

Wer Weihnachtsschmuck besitzt, der nicht mehr gebraucht wird, sollte diesen nicht etwa entsorgen. Er oder sie kann ihn in Kartons verpacken und ins Babenhauser Café Fahrenschon bringen. Dies ist von Donnerstag bis Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr möglich. Kugeln, Sterne, Lichterketten & Co. werden dann ebenfalls auf dem Babenhauser Weihnachtsmarkt angeboten.

Der Verkaufserlös kommt wie jedes Jahr der Tafel der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Babenhausen zugute. (clb)