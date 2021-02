vor 12 Min.

Ohne Führerschein am Steuer: 36-Jähriger wird abermals erwischt

Er wollte es wohl noch einmal wagen: Ein Mann ohne gültige Fahrerlaubnis ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in Babenhausen in eine Polizeikontrolle geraten.

Zweimal innerhalb von wenigen Tagen ist ein Autofahrer in Babenhausen in eine Polizeikontrolle geraten. Das an sich wäre kein Problem - doch der 36-Jährige darf eigentlich gar nicht am Lenkrad sitzen.

Zum ersten Mal griff die Polizei den Mann am vergangenen Mittwoch in den Nachmittagsstunden im Schöneggweg auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Zwei Tage später, am Freitag, fiel er erneut einer Streifenbesatzung in Babenhausen auf - ebenfalls fahrend. Die Beamten hielten ihn an und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Mann erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (az)

