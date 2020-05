vor 18 Min.

Ohne schweres Gerät geht hier nichts

Auf dem neuen Solarfeld bei Illerberg musste ein 17 Tonnen schwerer Transformator aufgebaut werden

Von Wilhelm Schmid

Auf einer 1,3 Hektar großen Wiese bei Illerberg entsteht derzeit ein Solarfeld. Für Christian Brugger aus Altenstadt ist das ein besonderer Grund zur Freude. Denn er ist Geschäftsführer der Firma B&S Sicherheits- und Elektrotechnik GmbH, mit der er bundesweit Solaranlagen zur Stromerzeugung baut. Nun konnte seine Firma endlich auch in der näheren Umgebung ein großes Solarfeld bauen.

Das betreffende Feld liegt zwischen Illerberg und Witzighausen unmittelbar nach der Autobahnunterführung zwischen der A7 und der Kreisstraße NU9. Mit 750 kWp (Kilowatt-Peak) Spitzenleistung verfügt es über die maximale Größe, die derzeit von der Bundesnetzagentur genehmigt wird; es wäre aber noch um 500 kWp erweiterbar. Die Solarpaneele mit ihren derzeit mehr als 3800 Quadratmetern Fläche erzeugen pro Jahr rund 825000 Kilowattstunden „grünen“ Strom.

Ohne Transformator funktioniert das alles natürlich nicht. Ihn auf dem Feld aufzustellen, war allerdings eine Herausforderung. Der erforderliche 1,25-kVA-Transformator wurde auf einem Tieflader angeliefert. Das 17 Tonnen schwere Gerät in einem Beton-Container musste über die Böschung an der Kreisstraße und einen hohen Zaun 28 Meter weit zu seinem Standort am südlichen Rand des Feldes gehoben werden. Dafür war eine Transportfirma mit imposantem Equipment angerückt. Der Autokran gehört zu den größten, die aktuell verfügbar sind; zu seinen 71 Tonnen Eigengewicht wurde er mit weiteren einhundert Tonnen Ballast von einem Begleitfahrzeug aus aufgerüstet, um so sicheren Stand zu haben. Die Straße war dafür mehrere Stunden lang gesperrt.

Nach gut zwei Stunden Rüstzeit war es so weit. Was aussah wie ein Kinderspiel, war in Wirklichkeit eine Riesenaktion: Der Kran, dessen Bedienungspersonal sogar eigens von Technikern der Herstellerfirma verstärkt wurde, fuhr seinen maximal 70 Meter weit ausfahrbaren Arm hoch und kurz danach schwebte der an vier Ketten und Gurten hängende 17-Tonnen-Trafo über die Böschung zu der vorbereiteten Baugrube im Solarfeld. Dort wurde er in die richtige Position gedreht und schließlich abgesenkt.

Die Fotovoltaikanlage, so berichteten B&S-Geschäftsführer Christian Brugger und der Eigentümer der Anlage, der ungenannt bleiben will, wird in Kürze in Betrieb gehen. Zuvor war ein umfangreiches Genehmigungsverfahren erforderlich gewesen. Unter anderem hatte Brugger mit einem Gutachten nachweisen müssen, dass für die Autofahrer auf der nahen A7 keine Gefahr besteht, bei entsprechendem Sonnenstand durch Reflexe der Solarpaneele geblendet zu werden.

Doch nicht nur die Erzeugung erneuerbarer Energien auf dem Fotovoltaikfeld dient der Ökologie, auch das vierzig Meter breite Gelände zwischen der Anlage und der Autobahn ist als Blühstreifen angelegt und für die Pflege der 1,3 Hektar großen Fläche unter und neben den Solarpaneelen sorgen „natürliche Rasenmäher“: Zwei Schäfer haben sich bereits gemeldet, die dort ihre Tiere grasen lassen wollen. Nachdem der in der Anlage erzeugte Strom unmittelbar ins Netz eingespeist wird, können, rechnerisch gesehen, bald mehr als zweihundert Haushalte in den umliegenden Orten mit grünem Strom versorgt werden.

