30.12.2019

Ohne sie wäre der Babenhauser Turnsport ärmer

Rosemarie Gleich engagiert sich seit 50 Jahren ehrenamtlich im TSV und wird dafür jetzt ausgezeichnet

Von Fritz Settele

Der Name Gleich ist mit dem TSV 1862 Babenhausen schon seit Jahrzehnten aufs Engste verknüpft. Die Rede ist heute aber nicht vom TSV-Präsidenten Martin Gleich, sondern von dessen Ehefrau Rosemarie. Diese gehört dem Verein nicht nur seit 60 Jahren an, sondern engagiert sich dafür seit einem halben Jahrhundert in unterschiedlichsten Funktionen. Dafür wird sie beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.

Als junges Mädchen folgte sie der Familientradition und trat der Turnabteilung des TSV bei. Unter der Leitung des damaligen Oberturnwartes Hermann Ammann erlernte sie das Einmaleins des Turnsports. Und schon bald zeigte dies Früchte, kehrte sie doch von regionalen Turnfesten mit Spitzenplätzen zurück. Doch auch bei bayerischen und deutschen Turnfesten glänzte die Rosi, wie sie in Sportlerkreisen nur genannt wird. Und als 1970 eine Spartenleiterin für die Schülerinnen und Jugend gesucht wurde, sagte sie spontan ja und bekleidete diese Aufgabe fast genau zwei Jahrzehnte. Parallel dazu war sie von 1976 bis 1984 Zweite Abteilungsleiterin von Turnen und Turnspiele. Seit 1984 fungiert sie bis heute als Abteilungsleiterin Turnen, die größte Sparte im TSV mit ihren rund 850 Mitgliedern. Des Weiteren gehört Rosemarie Gleich seit Jahrzehnten dem Hauptausschuss des TSV an. Zudem verwaltet Rosemarie Gleich die Übungsleiterlizenzen und erstellt die entsprechenden Jahresbilanzen zur Abrechnung mit dem Bayerischen Landessportverband (BLSV), dem Landkreis Unterallgäu und dem Markt Babenhausen.

Doch auch überörtlich engagiert sie sich für den Turnsport. So gehört sie seit Jahren der Kreisvorstandschaft des Turnuntergaus II (Unterallgäu) im Turngau Allgäu an. Und im Turnus werden die Schüler- und Jugendturnfeste des Turnuntergaus, an denen sich Hunderte von Nachwuchssportlern alljährlich beteiligen, im Fuggermarkt durchgeführt, wobei die Fäden bei ihr zusammenlaufen. Auch der Belegungsplan in der Dreifachturnhalle für die TSV-Abteilungen und -sparten entsteht Jahr für Jahr aus ihrer Feder. Außerdem ist sie bei den alljährlichen Schüler- und Familienfaschingsbällen des TSV beteiligt. Und nicht zuletzt bei den TSV-Jubiläumsfeiern läuft der Schriftverkehr über ihren Büroschreibtisch.

Für ihre Verdienste um den TSV 1862 Babenhausen wurde sie 2014 mit der Goldenen Ehrennadel des TSV ausgezeichnet. Noch höher ist die Auszeichnung, die sie vergangenes Jahr durch den Bayerischen Landessportverbands erhielt, nämlich die „Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und großem Kreuz“ einzustufen. Das ist die zweithöchste Ehrung, die der BLSV zu vergeben hat.

Doch über den Sport hinaus engagiert sich Rosemarie Gleich in einigen Vereinen. So betätigt sie sich beispielsweise als Kassenprüferin bei fünf Babenhauser Organisationen. Außerdem gehört sie sowohl zu den Gründungsmitgliedern der Jungen Union (JU) im Fuggermarkt als auch der örtlichen Frauenunion. Bei der ist sie zudem auf Landkreisebene aktiv. Doch auch bei Babenhauser Festen ist sie – meist zusammen mit ihrem Mann – anzutreffen und bezeichnet sich selbst als Gesellschaftsschützin und -keglerin, wobei sie vor Jahrzehnten die Freizeitkeglergruppe mit dem bezeichnenden Namen „Rosis Crew“ ins Leben rief.

Und dass der TSV unter der Regentschaft der Familie Gleich die Mitgliederzahlen vervielfachte, liegt nicht nur am Präsidenten, sondern auch an den Organisatoren um Rosemarie Gleich. Dazu passt der Satz von Bürgermeister Otto Göppel bei der Nominierung zur Bürgermedaille: „Mindestens genau so viel Freizeit opfert Frau Gleich für die Unterstützung ihres Mannes, Martin Gleich, der seit Jahrzehnten als TSV-Präsident fungiert!“

Themen folgen