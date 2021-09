Dieser Brunnen bildet den Mittelpunkt des Dorfes

Plus Im Sommer plätschert der Olgishofer Dorfbrunnen idyllisch vor sich hin, im Winter muss er alljährlich für ein weihnachtliches Symbol weichen.

Auf den ersten Blick wirkt der Brunnen, der vor dem Feuerwehrhaus im Kirchhaslacher Ortsteil Olgishofen plätschert, fast ein wenig unscheinbar. Er ist solide und einfach gebaut, bildet aber den Mittelpunkt des Dorfes. In der warmen Jahreszeit ist er ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Im Spätherbst wird er aber abgebaut, um Platz für den zur Weihnachtszeit aufgestellten Christbaum zu machen. Sobald die Temperaturen im Frühjahr wieder milder werden, fließt das Wasser aus drei Rohren in das Becken.