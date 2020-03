Olympiasieger Alexander Resch interessiert sich für Kultur im Schloss

Plus Der vor einigen Jahren sehr erfolgreiche Rodler trägt zu einer unterhaltsamen Mitgliederversammlung des Illertisser Freundeskreises bei.

Langweilig ist es beim Illertisser Freundeskreis Kultur im Schloss nie, betrachtet man das umfangreiche, niveauvolle Programm, das er Jahr für Jahr auf die Beine stellt. Nicht einmal eine Mitgliederversammlung ist da langweilig. Am Freitagabend unterhielt ein Streicher-Sextett des Kollegs die zahlreichen Freundeskreis-Mitglieder und die Ehrengäste wie die Zweite Bürgermeisterin Gabi Weikmann-Kristen. Zudem kam ein erfolgreicher früherer Sportler zu Besuch.

Nachdem der Vorstand des Vereins einstimmig wiedergewählt worden war, hielt der ehemalige Rodel-Olympiasieger Alexander Resch einen spannenden Vortrag über Sport, seine eigenen Ambitionen und Erfolge sowie über Kultur und Ehrenamt. Resch ist Schwiegersohn des Vorsitzenden Fritz Unglert und selbst Mitglied im Freundeskreis. Da war er geradezu prädestiniert dazu, die höchst veritable Verbindung zwischen Sport und Kultur herzustellen.

Während seiner Rede ließ der gebürtige Berchtesgadener ein paar der Medaillen herumgehen, die er zusammen mit Patric Leitner im Rodel-Doppelsitzer bei Topereignissen errungen hatte. Unter anderem wurde das Duo 1999, 2000, 2004 und 2007 Weltmeister, bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City/ USA siegten Resch und Leitner. Die schwere Goldmedaille von damals einmal in den Händen zu halten, war für viele Anwesende alleine schon ein Erlebnis.

Resch, der heute im Vorstand des Bob- und Schlittenverbands Deutschlands und viel mit Organisation beschäftigt ist, erinnert sich gerne an seine Zeit als aktiver Sportler. Um erfolgreich sein zu können, bedürfe es vor allem der Motivation. Er selbst habe sie gehabt: „Mein Ziel war, Olympiasieger zu werden.“ Er hat es erreicht. Dazu gab es viele weitere Höhepunkte in seiner Sportlerkarriere. „Aber es gab neben Höhen auch Tiefen. Vor Olympia 2006 in Turin hatten wir alles gewonnen und sind dann abgestürzt. Wir wurden nur Sechster, das war ein Tiefschlag. Wir hatten vier Jahre auf diesen Höhepunkt hingearbeitet und waren dann sehr enttäuscht.“

Der Jugend schrieb er ins Stammbuch, dass es „im Leben eben nicht immer so läuft, wie man es sich vorstellt.“ Er selbst habe als Topsportler gelernt, mit Druck umzugehen, sonst hätte er keine Höchstleistungen bringen können. Er habe Disziplin gelernt und Durchhaltevermögen nach dem Motto seiner Mutter: „Aufgegeben wird nur ein Brief und sonst nichts.“ Im Spitzensport sei es auch wichtig, Empathie aufzubringen, „sich in andere reinversetzen zu können“.

Der 40-Jährige hat nach eigenen Angaben als relativ gesunder Mann mit dem Sport aufgehört: „Mein Ansinnen war immer, mich nicht nur um meinen Sport, sondern auch ums Leben danach zu kümmern.“ So hat er erst Bürokaufmann gelernt und dann ein klassisches Betriebswirtschaftsstudium absolviert. „Generell gilt“, sagte Resch, „sich der Herausforderung zu stellen, immer seine Gehirnzellen zu trainieren, sonst schwinden sie“. Außerdem hielt er ein Plädoyer für das Ehrenamt. Es gehe um die Förderung im Sport ebenso wie in der Kultur, und: „Im Ehrenamt lernt man unheimlich viel und es gibt einem viel zurück. Ich bin begeistert, was der Freundeskreis ehrenamtlich zusammenbringt. Ohne Ehrenamt könnten viele Dinge in unserer Gesellschaft nicht funktionieren.“

Beim Freundeskreis Kultur im Schloss funktioniert offenbar alles bestens. Er zählt 338 Mitglieder und ist Fritz Unglert zufolge „eine große Familie geworden“. Der Vorsitzende berichtete von den Konzerten im vergangenen Jahr und kündigte unter anderem an, dass das Festival mit jungen Musikern auch dieses Jahr wieder stattfinden soll, und zwar im Oktober. Hinzu kommen weitere hochklassige Konzerttermine.

Aufmunternde Worte sprach die stellvertretende Rathauschefin Gabi Weikmann-Kristen: „Auch in der schönen Schranne kann gute Musik stattfinden. Irgendwann wird der Wunsch nach einer Stadthalle erfüllt werden“, sagte sie.

