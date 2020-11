vor 2 Min.

Orangen essen und Gutes tun: CVJM startet Aktion mit Tradition

Plus Der CVJM Babenhausen startet seine Orangen-Aktion. Wofür das Geld in diesem Jahr hergenommen wird.

Von Claudia Bader

Saftiges Obst kaufen und damit eine gute Sache unterstützen: Das ermöglicht der CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) in Babenhausen mit seiner Orangen-Aktion. Sie findet heuer am Samstag, 28. November, statt.

Von 9 bis 12 Uhr bieten die Jugendlichen die Zitrusfrüchte an einem Stand „Auf der Wies“ (gegenüber der Apotheke) an. Kinder der CVJM-Jungschar werden außerdem mit einem Bollerwagen durch den Fuggermarkt fahren. Nach Vorbestellung werden die Orangen auch zu Fuß, mit dem Auto oder hoch zu Ross ausgeliefert.

Die einst vom damaligen Vorsitzenden Hermann Pfadler initiierte Orangen-Aktion wurde vor einigen Jahren neu belebt. Nachdem zunächst rund 700 Stück für je einen Euro verkauft wurden, seien heuer bereits mehr als 1500 Orangen vorbestellt, sagt Vorsitzender Markus Kirchlechner. Der Erlös komme diesmal der Finanzierung von „Moving Point“ zugute. Das seit mittlerweile drei Jahren laufende Projekt soll die interkonfessionelle Jugendarbeit in Babenhausen und Umgebung stärken. Diese Aufgabe liegt seit drei Jahren in Händen des hauptamtlichen Moving-Point-Sekretärs Daniel Kunert. Der Religions- und Gemeindepädagoge begleitet den Austausch von Kindern, Jugendlichen und teils auch Erwachsenen. Er möchte nicht nur junge Leute für den Glauben begeistern, sondern auch Anlaufstelle für Ehrenamtliche sein, sie coachen und stärken.

Ziel des CVJM ist es, die Stelle des Moving-Point-Sekretärs um ein weiteres Jahr zu verlängern. Wegen der Corona-Einschränkungen waren in diesem Jahr bewährte Veranstaltungen, zum Beispiel Vorträge und die Präsenz bei den Babenhauser Märkten, nicht möglich. Deshalb erhofft sich der CVJM nun, möglichst viele Orangen zu verkaufen. Vorbestellungen sind ab sofort unter Telefon 0171/8139206 oder per E-Mail an ul.mo@gmx.de möglich.

Lesen Sie auch:

Themen folgen