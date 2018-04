vor 37 Min.

Organisatoren sind zufrieden mit den Babenhauser Märkten

Der Gallusmarkt im Oktober ist der am besten besuchte Markt in Babenhausen.

Die Gewerberegion zieht Bilanz der Märkte des vergangenen Jahres. Wo der Verein noch Verbesserungspotenzial sieht.

Von Sabrina Schatz

Bratwurst, Kniestrümpfe, Blumentopf: Bei den Babenhauser Märkten finden Besucher allerlei nützliche, leckere, auch kuriose Dinge. Ein Bummel entlang der Buden und Stände hat nicht nur für die Einheimischen Tradition, sondern reizt auch Besucher aus anderen Orten und Nachbarlandkreisen. Als einen „festen Bestandteil des kulturellen Lebens“ bezeichnete Kay-Uwe Bertram, Vorsitzender der Gewerberegion Babenhausen, die Märkte. Der Verein, in dem sich örtliche Gewerbetreibenden zusammengeschlossen haben, organisiert die Veranstaltungen und zog kürzlich eine Bilanz der Märkte 2017.

Frühjahrsmarkt: Am ersten Markt im vergangenen Jahr nahmen 101 Fieranten und 26 örtliche Geschäfte teil. Erstmals wurde ein Durchgang „Auf der Wies“ geschaffen, sodass Geschäfte, die bisher abseits des Marktgeschehens lagen, eingebunden waren. „Da sich bis heute für den Antik- und Trödelmarkt in der Schrannenstraße kein Verantwortlicher gefunden hat, bleibt dieser Marktplatz auch in Zukunft unbesetzt“, sagte Bertram.

Gallusmarkt: Der bekannteste und am besten besuchte Markt ist der Gallusmarkt, der seit rund 25 Jahren Anfang Oktober stattfindet. 2017 kamen laut Bertram mehr als 8000 Besucher, um die Waren von 141 Händlern und 28 Babenhauser Anbietern zu entdecken. „Das Wetter meinte es am Morgen nicht gut mit uns und alle Helfer waren bis 8.30 Uhr nass“, blickte der Vorsitzende zurück. Glücklicherweise habe sich das Wetter im Tagesverlauf verbessert, sodass dennoch reges Treiben herrschte.

Kauf- und Kulturnacht: Da die Arbeitsgruppe „Prima im Fuggermarkt“ aufgelöst wurde, fand die Kauf- und Kulturnacht im November 2017 unter Regie der Gewerberegion statt. Dies soll laut Bertram so bleiben. Die Veranstaltung sei traditionell schlechter besucht als die großen Märkte. 27 Babenhauser Gewerbetreibende und fünf Anbieter von Lebensmitteln beteiligten sich daran. „Im oberen Markt sehen wir noch einiges Entwicklungspotenzial“, sagte Bertram. Die Gewerberegion sei für Anregungen dankbar, wie sich der Aktionstag aufwerten lasse.

Weihnachtsmarkt: Am dritten Adventswochenende fand der Markt im Bereich der Schrannenstraße und des Parkplatzes vor dem Gasthaus Rössle statt. „Wir können stolz sein, diesen Markt zu veranstalten“, sagte Bertram. Rund 60 Prozent der Teilnehmer machten Fieranten aus, die bis auf wenige Ausnahmen aus der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen kamen. 40 Prozent entfielen auf Vereine, karitative Einrichtungen oder Elternbeiräte. Diese konnten sich präsentieren, auf ihre Arbeit aufmerksam machen und die Vereinskassen aufbessern, so Bertram. Die Gewerberegion unterstütze sie durch die Organisation und einen finanziellen Beitrag. Das Konzept habe sich bewährt, sei aber „ausbaufähig“, so Bertram.

Etabliert habe sich der Standort, etwa wegen der historischen Gebäude als Kulisse. Dass die Gemeinde einen Teil des Parkplatzes an das im Sommer eröffnete Hotel verpachtet hatte, habe sich nicht als Problem herausgestellt. Zur Überlegung, mit dem Weihnachtsmarkt an einen neuen Standort umzuziehen, sagte Bertram: „Wir stehen seit Februar 2017 mit dem fürstlichen Haus bezüglich der Nutzung des Schlossareals in Kontakt.“ Entsprechende Pläne und eine grobe Kostenkalkulation lägen dem Markt und dem Hause Fugger vor. „Nach unserem letzten Gespräch mit Graf Alexander wird am Konzept eines neuen Weihnachtsmarktes noch gearbeitet“, fügte Bertram hinzu.

Die Märkte seien ein „Beitrag zu einem aktiven Gemeinschaftsleben“ und würden Traditionen fortführen, die eng mit der Historie Babenhausens verknüpft sind. „Die positive Erinnerung, die alle unsere Besucher der Märkte haben, ist für uns als regionaler Vertreter so wichtig, da dies ein Garant für wiederkehrende Besuche ist“, sagte Bertram. Die Veranstaltungen weckten auch Neugier bei jenen, die Babenhausen sonst nur von Autobahnschildern kennen.

