Ortsdurchfahrt von Fellheim wird gesperrt

Ortsdurchfahrt von Fellheim wird in der kommenden Woche gesperrt.

Die Straße wird komplett erneuert. Was das für Autofahrer bedeutet.

Nach der Winterpause werden die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt von Fellheim (Kreisstraße MN14) wieder aufgenommen. Aus diesem Grund wird die Straße ab Dienstag, 26. März, in Richtung Kirchdorf für den Verkehr gesperrt. Das teilt das Tiefbauamt am Landratsamt Unterallgäu mit. Die Straße wird komplett erneuert. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Juni. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Infos zu aktuellen Straßensperrungen im Landkreis unter unterallgaeu.de/baustellen. (az)

