Wasser in Osterberg und Altenstadt muss weiterhin abgekocht werden

Noch gibt der öffentliche Gesundheitsdienst keine Entwarnung: Das vorsorgliche Abkochgebot in Altenstadt und Osterberg gilt nach wie vor.

Auch über das Wochenende hinweg hat sich nichts daran geändert: Die Menschen in Altenstadt und Osterberg sollen weiterhin das Leitungswasser abkochen, bevor sie es zum Beispiel trinken oder damit Obst und Gemüse waschen. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte das Landratsamt Neu-Ulm am Montag mit, dass die Abkochgebote aufgrund der aktuellen Werte bislang aufrecht erhalten werden. Sobald diese nicht mehr gelten, informieren die Gemeinden darüber. "Es werden regelmäßig Proben entnommen und untersucht", so die Behörde nach Rücksprache mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Verunreinigtes Wasser: Diese Vorsichtsmaßnahmen gelten in Altenstadt und Osterberg 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Gesundheitsamt Neu-Ulm hat wegen der bakteriellen Wasserverunreinigung in Altenstadt und Osterberg Vorsichtsmaßnahmen formuliert. Bewohner sollten demnach nur abgekochtes Leitungswasser trinken. Trinkwasserspender an der Wasserleitung sind abzuschalten.

Das Wasser sollte auch abgekocht werden, bevor damit Speisen zubereitet, Kaffee und Tee gekocht sowie Obst, Gemüse und Salat gewaschen werden. Dasselbe gilt für das Geschirrspülen von Hand, die Benutzung eines Wassersprudlers und die Eiswürfelzubereitung, für das Lösen von Medikamenten, Zähneputzen und Mundduschen. Offene Wunden sollten mit sterilen Wundspüllösungen behandelt werden.

Um Wasser abzukochen, sollte man es einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten hinweg abkühlen lassen. Die Verwendung eines Wasserkochers wird aus praktischen Gründen empfohlen. Wer das Wasser nicht abkochen will, sollte abgepacktes Wasser verwenden.

Ein Abkochen des Wassers ist nicht notwendig vor dem Händewaschen, Duschen und Baden. Dasselbe gilt für die Toilettenspülung, das Wäschewaschen in der Waschmaschine und das Geschirrspülen mit Spülmaschine. (AZ)

Wie berichtet, ist das Trinkwasser in den beiden Orten seit einigen Tagen mit Fäkalkeimen belastet. Die Verunreinigung hat wahrscheinlich mit den starken Regenfällen in jüngster Zeit zu tun: Die einzelnen Bodenschichten mit ihrer Filterwirkung waren überfordert. Es wird eine Chlorung des Trinkwassers vorgenommen. (stz)

