Osterberg

14:16 Uhr

Bedrohte Linde in Osterberg soll gerettet werden

Plus Erst vor drei Jahren wurde in Osterberg eine Linde gepflanzt. Nun ist der Baum in Gefahr. Was die Gemeinde dagegen tun will.

Die Osterberger Dorflinde ist noch kein allzu alter Baum und dennoch bereits in seiner Existenz gefährdet. Jetzt muss die Gemeinde handeln, um den Baum zu erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen