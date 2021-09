Osterberg

vor 52 Min.

Der Rathausplatz in Osterberg soll schöner und besser nutzbar werden

Der Rathausplatz in Osterberg gibt derzeit noch ein eher tristes Bild ab. Erste Planungsentwürfe geben die Richtung für eine Neugestaltung und optische Verschönerung vor.

Plus Der Osterberger Gemeinderat befasst sich mit Plänen für eine Umgestaltung des Rathausplatzes. Drei Varianten zeigen auf, was möglich ist.

Von Armin Schmid

Schön ist anders: Momentan ist es ein eher tristes Bild, das der Rathausplatz in Osterberg abgibt. Doch in Zukunft soll die Fläche ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild bekommen und multifunktional nutzbar sein. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Osterberger Gemeinderat mit drei Planungsvarianten beschäftigt, die nun eine erste Richtungsweisung hin zu einer Neugestaltung des zentralen Dorfplatzes ermöglichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen