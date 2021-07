Grillhütte brennt komplett nieder: Umstände sind "schon ein bisschen spooky"

Plus In Osterberg brennt eine Hütte des Schützenvereins nieder. Ermittler schließen Brandstiftung derzeit noch nicht aus. Der Verein lässt sich nicht unterkriegen.

Die "Grillhütte" des Schützenvereins Osterberg ist komplett niedergebrannt. Der angerichtete Schaden wird auf circa 70.000 Euro beziffert. Jedoch könnte die Summe sogar noch weiter steigen. Und auch wenn die Sache "schon ein bisschen spooky" ist, wollen sich die Vereinsmitglieder davon nicht unterkriegen lassen. Die Ermittler können Brandstiftung derzeit noch nicht ausschließen.