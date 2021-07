Hütte des Schützenvereins Osterberg brennt komplett nieder: 70.000 Euro Schaden

Eine "Grillhütte" ist in Osterberg in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 70.000 Euro.

Alarm in Osterberg: Ein Gebäude ist am späten Dienstagnachmittag in Brand geraten, das vom örtlichen Schützenverein als „Grillhütte“ genutzt wird. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Osterberg und Oberroth waren im Einsatz.

Die Hütte samt Inhalt geriet in Vollbrand und brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren vollständig nieder. Die Rauchschwaden waren weithin sichtbar. Verletzte wurde niemand.

Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf circa 70.000 Euro. Zur konkreten Brandursache können auch am Mittwochmorgen noch keine Angaben gemacht werden. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen.(AZ/wis)