Nach Brand bei Osterberg im März: Wiederaufbau ist in Planung

Ein Brand hat im Frühjahr auf dem Gelände einer Biogasanlage bei Osterberg großen Schaden angerichtet. Nun wird der Wiederaufbau geplant. Wie es um die polizeilichen Ermittlungen steht.

Rund vier Monate ist es her, als ein verheerendes Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Osterberg gewütet hat. Die Flammen zerstörten die Blockheizkraftwerke einer Biogasanlage, eine Maschinenhalle und eine darauf installierte Photovoltaikanlage. Ein Schaden in Millionenhöhe blieb zurück. Für die Feuerwehren aus dem Landkreis Neu-Ulm und dem angrenzenden Unterallgäu war es einer der größten Einsätze der vergangenen Jahre. Nun werden Pläne für den Wiederaufbau konkret. Derweil hat die Staatsanwaltschaft eine schlechte Nachricht.