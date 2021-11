Verkehrsunfall in Osterberg: 18.000 Euro Schaden

Weil er offenbar unachtsam war, kam ein Autofahrer nahe Osterberg auf die Gegenfahrbahn und touchierte ein anderes Fahrzeug. Der Sachschaden ist hoch.

In der Nähe von Osterberg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2017 in Richtung Babenhausen. Aus Unachtsamkeit kam der Mann offenbar nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Gegen ihn leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)

