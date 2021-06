Mann befriedigt sich bei Weiler auf Fahrrad

Eine Frau hat bei Weiler einen Mann gesehen, der sich selbst befriedigt hat, während er Fahrrad fuhr. Sie wandte sich an die Polizei.

Ein Mann hat sich während einer Fahrradfahrt selbst befriedigt. Das hat eine Frau gesehen und die Polizei informiert. Sie war am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Babenhausen und Kellmünz unterwegs. Auf Höhe Weiler kam ihr der Mann entgegen, der freihändig fahrend an seinem Glied manipulierte. Er wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, circa 20 Jahre alt, schlankes Erscheinungsbild, hellblondes, glattes und kurzes Haar. Er trug ein T-Shirt und Shorts. In diesem Zusammenhang nimmt die Inspektion Memmingen Hinweise unter den Telefonnummern 08331/100-0 und 08333/2280 entgegen. (AZ)

Lesen Sie auch: