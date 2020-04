22.04.2020

Ostern unter Strom am Umspannwerk

Millimeterarbeit im engen Schaltfeld: Die 19 Meter langen Rohre müssen in über sieben Metern Höhe in die Halterung eingesetzt werden. Sie dürfen dabei nicht an die Eisenteile oder Isolatoren stoßen.

In Vöhringen wurden die Feiertage für ein wichtiges Projekt genutzt

Im Umspannwerk in Vöhringen war am Karsamstag nicht viel zu merken von Feiertagsstimmung: Vier Mitarbeiter der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) nutzten die Zeit zwischen den Osterfeiertagen am Karsamstag und schlossen die Installation eines Teils einer dritten 110-kV-Sammelschiene ab. Wie das funktioniert hat, darüber berichtete die LEW jetzt in einer Pressemitteilung.

Die Sammelschienen spielen nach Angaben des Energieversorgers im Umspannwerk eine zentrale Rolle, denn über sie wird der ankommende und abgehende Strom auf die Schaltfelder verteilt. Die dritte Schiene sei für später geplante Umschaltmaßnahmen im regionalen Hochspannungsnetz notwendig und werde deshalb schon heute errichtet. Vorarbeiten für die neue Sammelschiene, wie das Setzen der nötigen Fundamente, waren bereits vor dem Osterwochenende erledigt worden. Für die finale Montage der Rohrsammelschienen mussten dann aus Sicherheitsgründen einige Stromleitungen im Umspannwerk kurzzeitig abgeschaltet werden, so ein Unternehmenssprecher. Um Beeinträchtigungen für Netzkunden zu vermeiden, legte LVN die Montage auf das Osterwochenende, da die Netzlast an solchen Tagen besonders niedrig ist. So konnte die Stromversorgung über die anderen Leitungen sicher gewährleistet werden, ohne dass Netzkunden etwas von den Arbeiten merkten.

Die Montagearbeiten erfolgten unter Einhaltung der bei LVN geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und betrieblicher Schutzmaßnahmen, betont das Unternehmen. „Sichere Stromversorgung, leistungsfähige Netze. Darauf kommt es jetzt an. Deshalb führen wir Arbeiten im Stromnetz der Region weiter – unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen zur Eindämmung des Corona-Virus“, sagt LVN-Projektleiter Andreas Liebau.

„Solche Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen stärken die Leistungsfähigkeit des regionalen Verteilnetzes, zahlen auf die Versorgungssicherheit ein und machen das Stromnetz fit für die Energiezukunft“, so Liebau. (az)

