vor 38 Min.

Osterrieder-Krippen sind in Illertissen zu Hause

Im Mittelpunkt der ersten Sonderausstellung des neuen Museums stehen die Figuren eines berühmten Bildhauers aus München. Warum sie so besonders sind.

Von Regina Langhans

Mit der Eröffnung des neuen Museums „Geschichten und Geschichte im Schloss“ in Illertissen kann der Heimatpflegeverein wieder Krippenschauen veranstalten. So ist die erste der im Zuge des neuen Konzeptes geplanten Sonderausstellungen den Krippenschätzen gewidmet. Anton Bidell, zuständiger Experte im Heimatverein und dessen Vorsitzender Max Kanz haben kürzlich durch die Schau geführt.

Nach sechsjähriger Pause können somit neben anderen Krippen – teils wertvolle Leihgaben – auch wieder unterschiedliche Exponate des aus Abensberg bei Regensburg stammenden Bildhauers Sebastian Osterrieder (1864 bis 1932) bewundert werden. Herzstück des im Erdgeschoss befindlichen Ausstellungsraums ist die nach seinem anfänglichen Besitzer als Kögel-Krippe (Entstehung 1925 bis 1935) bezeichnete orientalische Szene mit Osterrieder-Figuren. Sie befindet sich auf sieben Quadratmetern Fläche.

Der Schreinermeister Josef Kögel hat sie mit Erlaubnis des Künstlers um wenige Figuren erweitert, die er mit Schnitzer Johann Schaller aus Dietenheim im Stil Osterrieders fertigte. Weitere, thematisch passende Exponate befinden sich in Schaukästen rund herum: Darunter die 70 Zentimeter großen „Heiligen Drei Könige“ in Holz als Frühwerk Osterrieders. Ebenso von ihm Darstellungen einer Engelsanbetung und eines kindersegnenden Jesus. Auch ein hinter Glas stehendes Ensemble des Krippenschnitzers Josef Wiegel (1845 bis 1918) aus Burgau gilt als Besonderheit.

Der Bildhauer reiste einst in den Orient

Teil zwei der Schau befindet sich im französischen Anbau des Vöhlinschlosses. Es sind durchweg Krippenlandschaften, etwa die von 1903 des Illertisser Landwirts Josef Bock oder eine Leihgabe von Josef Kränzle – eine weitere Osterrieder-Arbeit.

Wie wurde aber der in München wirkende Bildhauer in Illertissen bekannt? Anton Bidell kennt die Geschichte: Sein Großvater Konstantin Bidell aus Attenhofen war als Kunstschmied unterwegs und lernte auch den akademischen Bildhauer Sebastian Osterrieder kennen. Er erwarb eine seiner Krippen, die der Künstler – für die damalige Zeit eine Neuheit – nach eigenen Studienreisen im Orient entworfen und hergestellt hatte. Um der Nachfrage zu entsprechen, hatte Osterrieder Holzformen geschaffen, um mittels des von ihm erfundenen „französischen Gusses“ Figuren reproduzieren zu können. Die Spezialmasse bestand aus Gips, Kreide und Hasenknochenleim. Bidell: „Das kam teurer als die Holzschnitzerei.“ Denn Osterrieder arbeitete seine Figuren nach, setzte Glasaugen ein und kleidete sie mit in Leinöl getauchte Gewänder.

Die Geschichte setzte sich fort, indem der Illertisser Schreinermeister Kögel die Osterrieder Krippe bei den Bidells kennenlernte und ebenfalls solche Figuren vom Künstler erwarb. Zwischenzeitlich hatte auch Anton Bidells Vater Lukas in seinem Wohnort Illerberg einen Krippenverein gegründet. Und dass in der Illertisser Schreinerei Kögel eine Osterrieder Krippe zu bewundern sei, war sogar im „Handbuch für Krippenfreunde“ von 1967 zu lesen.

Indes lebt die Osterrieder-Begeisterung weiter. Kögel schnitzte und verschenkte Figuren innerhalb der Familie, sodass es in Illertissen einige Kopien gibt. Einschließlich interessanter Zukäufe, wie die 70 Zentimeter großen „Heiligen Drei Könige“, die der Heimatverein erwarb. Auch in der Illertalklinik steht seit Jahrzehnten eine große Osterrieder-Krippe. Und der Illertisser Krippenschnitzer Josef Waldmann (1918 bis 2012) orientierte sich für seine Krippenlandschaft, die in der Kirche St. Martin zu sehen ist, ebenfalls an Figuren des Bildhauers.

Öffnungszeiten: Die Schau ist bis 3. Februar zu sehen, das Museum ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr offen. Ebenso an den Weihnachtsfeiertagen, Neujahr, Dreikönig. Der Eintritt ist frei.

