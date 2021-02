vor 48 Min.

Päckchenempfänger verprügeln Paketboten in Vöhringen

Weil der Postbote ein Paket einfach auf dem Briefkasten ablegt, wird ein Mann wütend. Er verfolgt den Boten und die Situation eskaliert.

Es ist das Lieblingsaufregerthema vieler Deutschen: die Paketzustellung. Im Internet kursieren dutzende Geschichten von Paketen, die gar in die Mülltonne zugestellt wurden. In Vöhringen hat nun ein Paketbote, wohl ohne zuvor zu klingeln, ein Päckchen einfach vor der Haustür abgelegt. Dem Empfänger, der den Vorgang wohl beobachtet hatte, missfiel das so sehr, dass er mit einem Bekannten die Verfolgung des Zustellers aufnahm.

Verärgerter Päckchenempfänger schlägt zu

Weil der dem verärgerten Päckchenempfänger seinen Namen nicht nennen wollte, sondern gar zurück schimpfte, eskalierte die Situation. Die beiden Verfolger teilten Schläge aus, trafen den Paketboten mehrfach ins Gesicht. Der wiederum wehrte sich ebenfalls mit den Fäusten. Alle an der Prügelei Beteiligten erwarten nun eine Anzeige, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

