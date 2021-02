vor 10 Min.

Pärchen vergnügt sich in Auto in Illertissen – und wird angezeigt

Illegale Treffen und ein Rendezvous trotz Ausgangssperre: Die Polizei in Illertissen ahndet mehrere Verstöße gegen die Corona-Auflagen.

Drei Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz hat die Polizei Illertissen am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag registriert. Darunter war unter anderem ein Pärchen, dass sich trotz Ausgangssperre in einem Auto vergnügte.

Gegen 0.15 Uhr wurden die Beamten in der Nacht auf Freitag auf ein Auto mit laufendem Motor aufmerksam, das auf einem Pendlerparkplatz in Illertissen stand. Darin entdeckten die Polizisten ein Pärchen beim Liebespiel. Der Spaß war schnell vorbei: Die 29-jährige Frau und den 45-jährigen Mann erwartet nach Angaben der Polizei nun eine Anzeige, da beide gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen haben.

Polizei greift wegen Geburtstagsfeier in einem Wohnwagen in Illertissen ein

Am Donnerstagabend stellte eine Polizeistreife vier Personen in einem Wohnwagen fest. Diese feierten laut Polizeibericht gerade einen Geburtstag. Weil die Teilnehmer aus unterschiedlichen Haushalten stammten, wird nun gegen alle vier nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt.

Konsequenzen hat auch ein Treffen mehrerer Personen am Donnerstagnachmittag in Illertissen: Gegen 17 Uhr hielt sich eine Gruppe junger Menschen in der Schlossallee auf. Als die Gruppe die Polizeistreife wahrnahm, rannten die jungen Leute in unterschiedliche Richtungen davon. Die Beamten konnten zwei 18-Jährige aufgreifen. Auch sie erhalten nun eine Anzeige, weil sie gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen hatten. (AZ)

