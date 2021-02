vor 4 Min.

Pärchen wird beim Klauen in Illertisser Supermarkt erwischt

Eine Frau und ein Mann wurden beim Klauen in einem Illertisser Supermarkt erwischt. Nun erwartet das Pärchen ein Strafverfahren.

Eine 29-jähirge Frau und ein 40-jähriger Mann wurden am Montagabend beim Klauen in einem Supermarkt in der Dietenheimer-Straße in Illertissen erwischt.

Ladendiebstahl in Illertissen: Pärchen erwartet ein Strafverfahren

Wie die Polizei berichtet, habe das Pärchen verschiedene Waren im Wert von 27 Euro gestohlen. Dabei wurden die Frau und der Mann allerdings von Angestellten des Supermarkts beobachtet und gestellt. Der Polizei zufolge gab das Pärchen den Diebstahl gegenüber den Beamten zu. Nun erwartet die Frau und den Mann ein Strafverfahren. (AZ)

