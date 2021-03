vor 33 Min.

Pandemie lässt die Nachfrage in der Illertisser Kleiderkammer steigen

Hedwig Bösze hat in der Illertisser Kleiderkammer schon viel Ware für die wärmere Jahreszeit vorbereitet. Um einzukaufen, müssen Bedürftige allerdings vorab einen Termin in der Illertisser Tafel buchen.

Plus Lockdown und Auflagen treffen auch die Illertisser Einrichtung für Bedürftige. Wie die Helfer mit den Problemen umgehen - und was Spender wissen müssen.

Von Regina Langhans

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm lag mehr als drei Tage nacheinander über 50. Die Folge für Händler und Kunden: Ab Dienstag kann nur noch auf Voranmeldung oder Vorbestellung eingekauft werden. Eine Kraftanstrengung für die kommerziellen Anbieter. Doch wie machen das Bedürftige, die sich beispielsweise neue Kleidung in den Geschäften nicht leisten können? Die Kleiderkammer Illertissen hat ein eigenes System dafür entwickelt - denn nach der langen Zwangspause im Winter-Lockdown sind ihre Produkte besonders gefragt.

In den Auslagen der Illertisser Kleiderkammer lockt bereits die Frühjahrs- beziehungsweise Sommer-"Kollektion". Doch wie an die Sachen herankommen, nachdem während des Winter-Lockdowns schon geschlossen war? Dazu gibt es jetzt Neuigkeiten, wie Hedwig Bösze mitteilt. Im Team mit rund weiteren 20 ehrenamtlichen Helfern kümmert sie sich um den Laden. Ihre erste gute Nachricht lautet: "Die Kleiderkammer hat außertourlich am Dienstag, 30. März, geöffnet, allerdings nur für Bedürftige, die sich vorab in der Illertisser Tafel angemeldet haben." Und zweitens soll nach diesem Prinzip bis auf Weiteres verfahren werden: "Wer einen Termin bucht, was nur über die Tafel funktioniert, kann in gewohnter Weise dienstags in der Kleiderkammer einkaufen", so Bösze.

"Click & Collect" können viele Kunden nicht wahrnehmen

Ulrike Tiefenbach, Vorsitzende der Illertisser Tafel, erklärt: "Wir orientieren uns am Einzelhandel, doch Click & Collect übersteigt unsere Kapazitäten, und viele Rentner könnten da wohl auch nicht mithalten." Daher würde für ihre Kunden alles "analog" laufen. Die meisten beziehen sowieso regelmäßig Lebensmittel aus der Tafel, alle anderen mit entsprechendem Berechtigungsschein müssten eben vorbeikommen, um einen Einkaufstermin in der Kleiderkammer auszumachen.

Tiefenbach weiß: "Manche Bedürftige genieren sich bei den Lebensmitteln, greifen aber gerne bei der Kleidung zu." Oder sie seien gerade in die Bedürftigkeit gerutscht und brauchen Sommersachen für sich oder die Kinder. Tiefenbach rechnet da mit einem Zuwachs infolge der langen Corona-Beschränkungen: "Es sind auch schon wieder Kunden zurückgekommen, denn es werden immer diejenigen mit der kürzesten Betriebszugehörigkeit als erste entlassen", so Tiefenbach.

So kann man Spenden in Illertissen abgeben

Das Vorabterminieren der Besuche in der Kleiderkammer könne leider nicht fürs Abgeben der gespendeten Waren gelten, bedauert Bösze. Sie bittet, Sachen nicht einfach anonym vor den Eingängen abzulegen. Dafür gebe es Annahmetermine. Derzeit seien sie genügend mit Übergangs- und Sommerware ausgestattet. Aber auch die Wintersaison hätten sie im Sinne ihrer Schützlinge gut überstanden, ergänzt Tiefenbach.

Vorausschauend habe sie ihre Kunden im Herbst ermahnt, sich ordentlich für die kalte Jahreszeit einzudecken, indem sie die Warnung steigender Corona-Zahlen ernst genommen und sich rechtzeitig auf einen etwaigen Lockdown eingestellt hatten. Tiefenbach: "Da unsere Helfer selbst meist höheren Alters sind, beschlossen wir, im Dezember zu schließen mit der Option, nötigenfalls im Januar noch nicht zu öffnen."

Dreimal seien Notfälle eingetreten, weshalb sie passende Sachen zusammengepackt und zur Abholung mit in die Tafel genommen habe. Die Kleiderkammer könne vom Verkauf ihrer Waren die Miete in etwa begleichen, "doch es gibt auch Spenden, sodass wir über den Winter-Lockdown gekommen sind", erklärt Tiefenbach. Für die Nebenkosten komme erfreulicherweise die Stadt Illertissen auf, so die Vorsitzende.

