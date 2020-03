17:30 Uhr

Panne vorgetäuscht: Fahrer wollte Unfall vertuschen

Am Sonntagabend wird ein beschädigter Fiat 500 in Illertissen abgeschleppt. Der Kunde eines Autovermieters versuchte offenbar, einen Unfall zu vertuschen

Ein Kunde eines Autovermieters hat am Sonntagabend offenbar versucht, einen Unfall zu vertuschen. Nach Angaben der Polizei wurde am vergangenen Sonntagabend im Bereich der Hauptstraße 7 in Illertissen ein stark beschädigter Fiat 500 abgeschleppt. Der 30-jährige Fahrzeugnutzer hatte dem Abschleppunternehmer offenbar eine Reifenpanne vorgetäuscht, so die Polizei, und ließ das Auto zum eigentlichen Eigentümer, einer Autovermietung in Ulm, bringen. Die Verantwortlichen der Firma erstatteten dann am Montag Anzeige bei der Polizei. Der Schaden an dem grauen Fiat wird auf 7000 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage am Fahrzeug muss von einem Unfallgeschehen ausgegangen werden. Weil der Wagen in der Hauptstraße abgeschleppt wurde, besteht nun der Verdacht, dass sich die Unfall-örtlichkeit im Raum Illertissen befinden dürfte. Allerdings könnte der Fahrer durchaus noch eine Weile mit dem beschädigten Fahrzeug gefahren sein, heißt es im Polizeibericht.

Wer die Fahrt des Fahrzeugs, einen Unfall oder das Abstellen in der Hauptstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0, zu wenden. (az)

