Parkrempler in Illertissen: Unbekannter hinterlässt Schaden

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Illertissen - und bittet Zeugen um Hinweise.

Ein Unfallverursacher hat sich am Donnerstagmorgen nach einem Parkrempler in Illertissen aus dem Staub gemacht. Laut Polizei parkte ein Mann sein Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Saumweg. Als der 73-Jährige gegen 9.15 Uhr zurückkam, stellte er einen Schaden am Heck des Wagens fest. Laut Polizei touchierte vermutlich jemand das Auto bei einem Parkvorgang. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen etwa 1500 Euro betragen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu melden. (AZ)

Lesen Sie auch: