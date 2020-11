16:30 Uhr

Partys und andere Treffen: 423 Verstöße gegen Corona-Auflagen

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat seit 2. November in seinem Zuständigkeitsbereich mehr als 400 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gezählt.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zieht eine zweite Bilanz zu Verstößen während des Teil-Lockdowns. Darin taucht ein Fall aus Nersingen auf.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat ein zweites Zwischenfazit über Verstöße während des Teil-Lockdowns veröffentlicht. Seit 2. November gelten bekanntlich deutschlandweit neue Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums wurden in dessen Zuständigkeitsbereich seit 2. November insgesamt 423 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt, wovon 285 geahndet wurden. Darunter sind 162 Fälle, in denen Personen gegen die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum verstießen. Wegen Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen im privaten Raum wurden 43 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bei Kontrollen der Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen und im öffentlichen Personennahverkehr wurden laut Präsidium 115 beziehungsweise 55 Verstöße registriert. In Zusammenhang mit Versammlungen kam es zu insgesamt vier Bußgeldanzeigen, weil sich Teilnehmer nicht an die Regeln im Sinne des Infektionsschutzgesetzes hielten.

In vielen Fällen bleibt es bei einer mündlichen Verwarnung

Exemplarisch schildert die Polizei einen Fall aus Nersingen: Dort beendeten Polizisten am Samstagabend eine „Corona-Party“. Im Ortsteil Unterfahlheim trafen die Beamten insgesamt sieben feiernde Personen aus verschiedenen Haushalten in einem privaten Anwesen an. Gegen die Personen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Wie bereits eine Woche zuvor konnte die Polizei auch diese Woche feststellen, dass die Regelungen hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen und der Maskenpflicht den Bürgern bekannt sind und von den allermeisten eingehalten werden. Die Beamten des Polizeipräsidiums greifen nicht sofort zum Mittel der Anzeige, wie es am Ende des Zwischenfazits heißt. Wenn es möglich sei und sich die kontrollierten Personen einsichtig zeigen, bleibe es in vielen Fällen bei einer mündlichen Verwarnung. Erst wenn diese keine Einsicht bringt oder es sich um „Widerholungstäter“ handelt, verhängt die Polizei in der Regel ein Verwarnungsgeld oder fertigt eine Anzeige. Für die Verfolgung solcher Anzeigen sind die jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden zuständig. (az)

