vor 49 Min.

Pater Thomas ist der dritte Thomas im Pastoralteam

Plus Ein Jahr unterstützte Pater Xaver den Altenstadter Pfarrer. Nun muss er die Pfarreiengemeinschaft verlassen. Sein Nachfolger kommt aus der Region.

Von Zita Schmid

Nach einem Jahr muss Pater Xaver Berchtold die Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt wieder verlassen. Am 12. September wird er bei einem Gottesdienst verabschiedet. Bei der Messfeier wird dann auch sein Nachfolger Pater Thomas Thakadiyel willkommen geheißen.

Pater Xaver Berchtold

Seit September 2019 unterstützte der Salesianer Pater aus Buxheim den Altenstadter Pfarrer Thomas Kleinle bei seinen priesterlichen Aufgaben. Im Dezember 2019 wurde dann bekannt, dass sich die Salesianer Don Boscos aus Buxheim zurückziehen werden und die dortige Ordensniederlassung nach über 90 Jahren zum August dieses Jahres aufgegeben wird. Damit stand auch fest, dass Pater Xaver Altenstadt verlassen muss. „Ein Jahr ist keine lange Zeit, um einander kennenzulernen, zu erleben, was jeder tut und denkt“, sagt Pater Xaver. Doch er werde diese Zeit „in meinem Leben nicht vergessen“. Er sei sofort aufgenommen worden, erinnert er sich. Pater Xaver ist Jahrgang 1939 und seit mehr als 50 Jahren Priester.

Fünf Jahrzehnte im Dienst junger Menschen

Fünf Jahrzehnte lang kümmerte er sich in dieser Funktion auch besonders um junge Menschen. Denn geprägt von der Gemeinschaft und dem Leitbild der Salesianer Don Boscos liegt ihm die Jugend besonders am Herzen. Jeden Monat seien Gottesdienste mit und für junge Menschen organisiert worden, berichtet er aus der Jugendarbeit in der PG. Doch dann kam Corona. Nach der „bitteren Nachricht“ über die Auflösung der Ordensniederlassung, eine weitere Botschaft, die alle Pläne durcheinanderbrachte. Denn Versammlungen, Gottesdienste oder auch Besuche entfielen. So sei ihm in dieser Zeit noch das Gebet geblieben, um „an alle Menschen in der PG zu denken“.

Zu seinem Abschied hält er ein Kompliment für die PG bereit. Er sagt: Dass ein Pater so gut aufgenommen werde, sei heute nicht überall der Fall und nicht selbstverständlich. Doch Kirche solle so sein. Nämlich eine lebendige Gemeinde, die einander annehmen, aufnehmen und zusammen helfen. „Diese Gesinnung soll so bleiben und auch Pater Thomas erfahren“, wünscht er seinem Nachfolger.

Zwei Tage nach seiner Verabschiedung wird er nach Würzburg ziehen. Seine neue Adresse ist das dortige Bildungszentrum Caritas-Don Bosco. Es ist eine Einrichtung, die unter anderem auch junge Menschen mit besonderem Förderbedarf unterstützt. Leben wird Pater Xaver dann in einer kleinen Ordensgemeinschaft von fünf Mitbrüdern. Diese sind in der Seelsorge für die Einrichtung und der Pfarrei sowie für jugendpastorale Angebote, auch für Interessierte am Orden und kirchlichen Berufen eingesetzt. Hier will er zukünftig mithelfen und seine Erfahrungen einbringen.

Thomas Nummer Drei tritt den Dienst an

Sein Nachfolger Thomas Thakadiyel ist neben Pfarrer Thomas Kleinle und dem Gemeindereferent Thomas Kränzle nun der dritte „Thomas“ im Altenstadter Pastoralteam. Er gehört zur Gemeinschaft der Clarentiner in Weißenhorn. Geboren 1949 in Kerala in Südindien, kam er 1967 nach Deutschland, um sich den Clarentinern anzuschließen, zu studieren und Priester zu werden. 1976 legte er dann das ewige Gelübde ab. Wie berichtet, war er seit 2004 in den Gemeinden Obenhausen und Gannertshofen tätig, die aktuell nun der PG Buch-Obenhausen angegliedert wurden. Dadurch ist er frei für neue Aufgaben geworden. Offiziell zum 1. September startete seine seelsorgerische Mitarbeit in der PG Altenstadt. „Ich freue mich sehr darüber und komme gerne zu Ihnen“, kündigt er im Pfarrbrief an.

Termin: Am Samstag, 12. September, wird Pater Xaver bei der Vorabendmesse verabschiedet und Pater Thomas begrüßt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Bei schönem Wetter wird auf dem Ziegeleigelände in Untereichen im Freien gefeiert. Bei schlechtem Wetter in der Altenstadter Pfarrkirche „Zum Guten Hirten“.

Ob der Abschieds- und Begrüßungsgottesdienst nun im Freien stattfinden kann, erfahren die Besucher bei zweifelhafter Wetterlage auf der Homepage der PG (www.pg-altenstadt.de) und am Anrufbeantworter des Pfarramtes (08337/900530).

