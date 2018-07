vor 43 Min.

Paul Breitner lässt FCA-Fans in Illertissen schlucken

Der Fußball-Promi hatte in der Schranne einiges zu sagen. Auch die „Illerbombe“ bekam ihr Fett weg

Für deutliche Worte ist der ehemalige Fußballstar Paul Breitner bekannt. Und wer solche auch beim Auftritt des 66-Jährigen in Illertissen erwartete, wurde nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Mancher der zahlreichen Besucher des Festakts „Wir feiern Bayern“ musste schlucken, als der ehemalige FC-Bayern-Profi aus Kolbermoor den Schwaben zunächst empfahl, sich doch in Westbayern umzubenennen. Das sei besser fürs Marketing: Dann könne der Regierungsbezirk vom positiven Ruf Bayerns in aller Welt profitieren, glaubte Breitner, der einst als Markenbotschafter des FC Bayern in aller Welt unterwegs war. „Da könnten die Schwaben Rückenwind aufnehmen.“

Ähnliches gilt nach Breitners Ansicht auch für den FC Augsburg – das bekamen die Gäste des Festakts in der Schranne deutlich vor Augen geführt. Anlass war die Frage von Moderator Ronald Hinzpeter, dem Leiter der Illertisser Zeitung, was denn der FCA tun müsse, um deutscher Meister zu werden. Breitners Antwort dürfte den Fans des schwäbischen Bundesligisten so gar nicht gefallen haben: Dass der Titel nach Augsburg geht, werde er nicht mehr erleben und wohl nicht mal seine Enkel, ätzte Breitner. Und fügte hinzu, von dem Gedanken könne man sich verabschieden. Einen Grund lieferte der Fußballweltmeister von 1974 denn auch gleich: Der Sport sei in den vergangenen Jahren zum „absoluten Entertainment“ geworden, große Vereine wie der FC Bayern produzierten Freizeit und Unterhaltung und verkauften Fußball wie eine Ware, als Firma. Solche Klubs spielten mit, wenn es um Meisterschaften gehe. Vereine wie Nürnberg, Freiburg und Augsburg könnten in den nächsten zehn bis 20 Jahren hingegen „nicht den großen Wurf machen“, sagte Breitner. „Sie bräuchten viel, viel, viel Geld, um den FC Bayern von der Spitze zu holen.“ Einen Tipp hatte der Promi aus Kolbermoor bei Rosenheim auch parat, jener richtete sich wohl an Verantwortliche und Anhänger des FC Augsburg: „Lieber nicht einem nicht erreichbaren Ziel hinterherjagen.“

Starke Nerven brauchten die Illertisser, als es um die „Illerbombe“ ging. Von den historischen Fußbällen, die einst in der Vöhlinstadt produziert und bei großen Turnieren zum Einsatz kamen, wusste Breitner nicht nur nichts – er bezweifelte sogar zunächst, dass sie tatsächlich bei Weltmeisterschaften verwendet wurden. Der Hintergrund: Seit 1970 ist Adidas Hersteller solcher Spielgeräte. Der Illertisser Josef Kränzle verschaffte Aufklärung: Die Illertisser Bälle seien früher gespielt worden, zum Beispiel bei der WM 1954. Ihre Qualität (Leder) sei für die damalige Zeit gut gewesen. Kränzle: „Man durfte nur keinen Kopfball machen, sonst hatte man eine blutige Nase.“

