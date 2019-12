vor 45 Min.

Pause vom Weihnachtsstress

Beim Auftritt der Musikvereinigung Buch kommen die Besucher zur Ruhe

Von Dorothea Brumbach

Zu einer musikalischen Atempause lud die Musikvereinigung aus Buch ein. Der Kapelle war es ein Anliegen, gemeinsam mit den Besuchern den vorweihnachtlichen Stress hinter sich zu lassen. Entsprechend gut besucht war die St.-Martin-Kirche in Buch, in der Kerzen eine wohlige und festliche Atmosphäre schufen.

Pfarrer Johann Wölfle las einen Auszug aus dem Tagebuch einer 11-Jährigen vor, in dem sie Weihnachten aus ihrer Sicht schildert und infrage stellt. Unter der Leitung von Erhard Schneider eröffnete die Kapelle den Abend mit dem gefühlvollen Stück „Eventide Fall“. Die Musiker nutzten die gute Akustik in der Kirche und konnten so die Spannung bei dem „Amen“ von Pavel Stanek aufbauen.

Am Ende des Stücks stimmte die Organistin Maria Rendle aus Unterroth in den Klang des Orchesters mit ein. Sie rundete das Konzert mit den Orgelstücken „You raise me up“ und „Lenas Song“ aus dem schwedischen Musikfilm „Wie im Himmel“ ab. Die Ballade „Down by the Salleys Garden“ mit schwierigen Passagen und das berührende Lied „The Way Old Friends Do“ trugen die Musiker brillant vor.

Das von den Blechbläsern gespielte Stück „Jetzt kimmt die heilige Weihnachtszeit“ nahm die Besucher mit auf einen adventlichen Abstecher in die Berge. Anschließend ging es mit bekannten Weihnachtsliedern wie „Es wird scho glei dumpa“, „Heiligste Nacht“ und „Auf dem Berge da wehet der Wind“ weiter. Auf der Orgel begleitet durchdrang auch der Andachtsjodler das Kircheninnere. Die Orgel erklang mit dem Stück „Maria durch ein Dornwald“ ging. Mit dem Stück „Still, still, still“ schloss das Orchester die gelungene „Atempause“, bei der weihnachtlichen Stimmung aufkam, ab. (zedo)

