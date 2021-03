vor 3 Min.

Petition: So kämpfen die Eltern der schwer kranken Anna aus Vöhringen um ihre Rechte

Plus Die kleine Anna aus Vöhringen leidet an einem seltenen Gendefekt. Ihre Eltern wollen die bestmögliche Pflege für ihr Kind. Doch Krankenkassen und MDK blocken ab.

Von Roland Furthmair

Anna ist noch nicht mal zwei Jahre alt. Als sie zur Welt kam, schien das Glück der jungen Vöhringer Familie, bestehend aus Marina und André Möller samt Schwesterchen Sophie, perfekt. Doch dann machte sich ein extrem seltener Gendefekt von Monat zu Monat immer mehr bemerkbar. Inzwischen weiß die Familie: Anna wird nie selbstständig sitzen, stehen, laufen und sprechen können.

Eltern müssen mit Krankenkasse um Übernahme von Kosten streiten

Erst nach zahlreichen Untersuchungen stand die erschütternde Diagnose fest: „Gendefekt GNAO1“. Weltweit sind bisher nur rund 200 Fälle erfasst. Die Betroffenen können weder stehen noch sitzen, nicht sprechen, nichts gezielt greifen und schon gar nicht selbst den Kopf halten. Dazu können gefährliche Bewegungskrisen oder epileptische Anfälle auftreten. Als ob die Pflege eines schwerstbehinderten Kindes nicht ohnehin schon emotional wie körperlich stark an den Kräften der Eltern zehre, gilt es für die Betroffenen noch einen weiteren Kampf auszutragen: den um die Übernahme von Kosten für Hilfsmittel oder Medikamente durch die zuständigen Krankenkassen.

Mutter Marina Müller erzählt: „Vom Facharzt verordnete Rezepte für Hilfs- und Heilmittel, wie zum Beispiel Annas Therapiestuhl oder ihren Stehständer, werden generell immer zuerst vom MDK auf ihre Notwendigkeit geprüft. Zum Teil zweimal abgelehnt, ehe dann nach dem dritten Widerspruch doch die Bewilligung erfolgt. Ein wochenlanger Schriftverkehr, Telefonate und Rückschläge zehren schon an den Nerven.“ Sie zeigt ihren prallgefüllten Ordner mit allen Unterlagen.

Sozialverband VdK unterstützt betroffene Familien

Vater André sagt: „Im Oktober haben wir Fußgelenk-Orthesen beantragt, im Januar nach ewigem Hin und Her dann endlich bekommen." Eine Orthese ist ein äußerlich am Körper angebrachtes orthopädisches Hilfsmittel, das Gelenke, Muskeln oder Knochen entlasten, stabilisieren oder richtigstellen soll und dabei deren Form und Funktion ergänzt. "Für uns ist absolut unverständlich, warum die Notwendigkeit einer Orthese, wohlgemerkt vom behandelnden Facharzt verordnet, infrage gestellt werden muss“, sagt der 34-jährige Familienvater. Als große Hilfe hat sich der Sozialverband VdK erwiesen. Möller ist dort Mitglied und bekommt Rechtsbeistand bei all den vielen Formularen, Anträgen und Widersprüchen.

Wenn die schwerbehinderte Anna, Grad der Behinderung 100, über einen Fragenkatalog per Telefonanruf durch den MDK (Medizinische Dienst der Krankenkassen) pflegebegutachtet wird, stellt sich doch berechtigt die Frage, ob dies der richtige Weg sein kann. Für Anna und ihre Familie bedeutete dieses Verfahren schon einiges Hin und Her. Mama Marina Möller berichtet: Die erste Pflegebegutachtung, mit Ergebnis Stufe 3, fand ebenfalls im April 2020 statt. in diesem Monat wurde Anna ein Jahr alt und bekam ihre Diagnose. Im Bereich Mobilität hatte Anna null Punkte bekommen. Andere Bereiche sind zum Beispiel Verhaltensweisen und psychische Probleme, Selbstversorgung, krankheits- oder therapiebedingte Anforderungen und Belastungen. Nach einem Widerspruch kam es im September 2020 zur Neubegutachtung mit Ergebnis Stufe 4. Mit 18 Lebensmonaten gilt ein anderer Bewertungskatalog. Anna rutschte automatisch zurück in Stufe 3. Die Familie hat einen Antrag auf Höherstufung gestellt, woraufhin Anna im November 2020 nochmals telefonisch begutachtet worden ist und der MDK sein Urteil Stufe 3 bekräftigt hat.

So viel Pflege braucht Anna aus Vöhringen

Da fehlt ihrer Mutter jegliches Verständnis. „Monatelanges Tauziehen zum Verwirklichen von Fachärzten verordneten sinnvollen Therapieentscheidungen werden einfach ausgehebelt. Wir sind mit unserer Anna wöchentlich einmal bei der Logopädin, dreimal bei der Physiotherapie in Ulm und Illertissen und fahren zwei mal im Jahr sogar nach Köln zu einer Fachärztin, die sich auf unseren Gendefekt spezialisiert hat. Eine Reha, die uns von all diesen behandelnden Ärzten und Therapeuten empfohlen wurde, hat die Krankenkasse abgelehnt.“ Diese fürsorgliche, für Anna so wichtige, aber zeitintensive Betreuung könnten die Eltern ohne Unterstützung kaum leisten. Vater André Möller, der auch durch seinen Drei-Schicht-Job zeitlich sehr eingespannt ist, sagt: „Marinas Mutter springt ein, damit meine Frau zunächst mal wenige Stunden als Erzieherin arbeiten kann. Auch der Opa, die Tanten und der Onkel halten uns den Rücken frei, sogar die Uroma springt manchmal als Babysitter ein und unsere Sophie spielt und liebt ihr Schwesterchen mindestens genau so wie wir.“

Bisher waren die Möllers auch durch ihr ehrenamtliches Engagement im örtlichen Sportverein bekannt. Papa André spielt und trainiert bei den Handballern, Mama Marina trainiert mehrere Gruppen bei den SCV-Cheerleadern. Beiden ist ihr Engagement sehr wichtig und sie würden es gern auch in Zukunft betreiben.

Familie Möller aus Vöhringen unterstützt Petition

Um weiterhin einen möglichst ordentlich getakteten Alltag um das erkrankte Kind herum basteln zu können, ohne eine immerwährende Überforderung zu riskieren, erhofft sich Familie Möller eine Verbesserung durch eine derzeitige Petition, gestartet von dem Ärzteehepaar Dr. Carmen und Dr. Thomas Lechleuthner aus Pfaffenhofen an der Ilm. Die Petition soll dazu beitragen, die Blockadehaltung bei den Kostenträgern zu unterbrechen. Auch Lechleuthners wissen als Eltern eines schwerstbehinderten Kindes wie der Alltag in betroffenen Familien aussieht. Ihr viertes Kind Korbinian ist mit Pflegestufe 5 Tag und Nacht auf Hilfe angewiesen.

Die Forderungen der Petitionen sind im wesentlichen Folgende:

keine systematische Infragestellung ärztlich eingeleiteter Therapien oder Verordnungen durch Krankenkassen

direkte Kostenübernahme verordneter Hilfsmittel

ausnahmslose Kostenübernahme fachärztlich verordneter Medikamente

keine fachfremden Gutachten durch den MDK

keine Verzögerung der Therapien durch lange Bearbeitungszeiten des MDK

„Hilfreich und wichtig wäre es, wenn sich nicht nur Betroffene in die Petition eintragen, sondern möglichst viele Menschen dafür stimmen, dass gerade die für uns so belastenden und zeitaufwendigen Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen und dem MDK bei der Hilfsmittelversorgung oder anderer Kostenübernahmen erspart bleiben und die von Fachärzten verordneten Maßnahmen halt auch genehmigt werden“, sagen die Möllers, die damit auch stellvertretend für viele Betroffene sprechen. Sie hoffen, dass die angestrebten 50.000 Unterschriften noch erreicht werden. Derzeit fehlen zwar noch 13.000, die eigentlich bis Mitte März benötigt werden. Unter Umständen wird die Deadline zwar noch verlängert, doch je früher die 50.000 Stimmen beisammen sind umso besser.

Weitere Informationen zur Petition und die Möglichkeit zur Unterschrift gibt es unter diesem Link: openpetition.de.

