Pfarreiengemeinschaft Altenstadt feiert Willkommen und Abschied

Plus Bei einem festlichen Open-Air-Gottesdienst verabschieden die Gläubigen in Altenstadt Pater Xaver Berchtold und heißen Pater Thomas Thakadiyel willkommen.

Von Zita Schmid

Zu Beginn des Open-Air-Gottesdienstes tauchten noch Strahlen der Abendsonne Bereiche des ehemaligen Ziegeleigeländes in Untereichen in gelbes Licht. Dann neigte sich der herrliche Spätsommertag und mit ihm endete auch die Zeit von Pater Xaver Berchtold in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt. Wie berichtet, unterstützte der Salesianer Pater aus Buxheim den Altenstadter Pfarrer Thomas Kleinle seit einem Jahr in seinen priesterlichen Aufgaben. Nun wurde seine Ordensniederlassung in Buxheim aufgelöst und er wird nach Würzburg ziehen.

Als Zeichen der Verbundenheit sah es Pfarrer Kleinle, dass Ministranten und Vertreter aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft gekommen waren, um neben der Verabschiedung von Pater Xaver auch dessen Nachfolger Pater Thomas Thakadiyel willkommen zu heißen. Und um bei der Messfeier „die schönen Momente, die wir erleben durften und hoffentlich noch erleben werden, in Gottes Hände zu legen“.

In der Dämmerung gibt der Pater den Stab an den Nachfolger weiter

Offen und freundlich sei er von der Pfarreiengemeinschaft aufgenommen worden, erinnerte sich Pater Xaver. Zu den Gottesdiensten, Gruppen und Familien sei er immer gerne gekommen. Begeistert eingestiegen sei er in die Jugendarbeit der Pfarreiengemeinschaft, hat Gottesdienste mit und für Jugendliche vorbereitet. „Den jungen Menschen soll man mit Fröhlichkeit und Vertrauen begegnen“, meinte er. Zu seinem Abschied legte er den Besuchern auch die Gesinnung und den bekannten Spruch seines Ordensgründers Don Bosco ans Herz, der einst gesagt hat: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“.

Die Messe selbst wurde von der Jugendband mit flotten, modernen Liedern musikalisch gestaltet. Auf dem großen Platz mit den vielen, auch jungen Gottesdienstbesuchern, zog die Dämmerung auf. Zeit für Pater Xaver, „den Stab weiter zu geben“. Seinem Nachfolger Pater Thomas wünschte er ebenfalls „die Haltung der Offenheit und Annahme“, die er hier erfahren habe.

Pater Thomas wurde in Südindien geboren

Pater Thomas gehört zur Gemeinschaft der Clarentiner in Weißenhorn. Geboren 1949 in Südindien, kam er bereits 1967 nach Deutschland. Er arbeite gerne hier mit und sei nun „gespannt auf die ersten Begegnungen“, freute sich Pater Thomas. Schließlich nutzte die Pastoralratsvorsitzende Gerlinde Pistel noch die Gelegenheit. Im Namen der ganzen Pfarreiengemeinschaft dankte sie Pater Xaver, der „mit großer Begeisterung“ seine Aufgaben angegangen habe. Seinem Nachfolger wünschte sie „Begegnungen mit vielen netten Menschen“, damit die PG für ihn „Heimat wird“.

Beim Gottesdienst begrüßt wurde auch Sandra Reichenberger. Die 25-jährige Studentin absolviert bis Februar ihr abschließendes Religionspädagogikpraktikum.

