vor 44 Min.

Pfarrer Kleinle übernimmt weitere Aufgabe

Der Geistliche aus Altenstadt unterstützt jetzt die Mädchengemeinschaft „Neuer Weg“ der Diözese. Seine Pfarreien betreut er aber weiterhin.

Von Zita Schmid

Seit September 2018 leitet Pfarrer Thomas Kleinle die Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt. Neben den fünf Pfarreien der PG übernimmt der 34-jährige Pfarrer nun noch eine weitere Aufgabe: Er wird geistlicher Begleiter der Mädchengemeinschaft der Diözese Augsburg „Neuer Weg“. „Ich werde natürlich weiterhin in Altenstadt sein“, betont Kleinle und will damit möglichen Gerüchten entgegenwirken. Zusätzlich werde er aber den Neuen Weg bei Gottesdiensten, Kursen, Fahrten unterstützen und begleiten.

Eine diesbezügliche Anfrage hat Kleinle vom diözesanen Jugendpfarrer Domvikar Florian Markter erhalten. „Es war keine Verpflichtung, jedoch für mich die Chance, einen neuen Bereich kennenzulernen, in dem ich als Seelsorger wirken darf“, erklärt der Pfarrer seine Entscheidung. Denn die Jugendarbeit liege ihm sehr am Herzen, sodass er diese auch gerne unterstütze.

Pfarrer Kleinle folgt Wolfgang Schnabel nach

Neben dem „Offenen Seminar“ für Jungen, ist der „Neue Weg“ in der Diözese eine Gemeinschaft für Mädchen, die über das Angebot ihrer Pfarreien hinaus noch weitere Schritte im Glauben gehen wollen. Kleinle wird hier nun ab Februar Nachfolger von Wolfgang Schnabel, der diese Aufgabe übernommen hat, als er noch Jugendpfarrer in der Jugendstelle in Kaufbeuren war.

Davor war Martin Gall, ehemaliger Jugendpfarrer in der Region, geistlicher Begleiter der Mädchengemeinschaft. Wie Kleinle weiter erklärt, ist für die Organisation das Bischöfliche Jugendamt zuständig. Dass er hier als Schnabels Nachfolger vorgeschlagen wurde, hänge seines Erachtens unter anderem damit zusammen, dass man – wie er – noch relativ jung sein sollte und er das Haus in Pfronten, wo die Kurse stattfinden, vergleichsweise schnell erreichen kann.

Was diese Zusatzaufgabe im Detail für die Pfarreiengemeinschaft bedeute, könne er noch nicht sagen. „Es wird aber definitiv nicht so sein, dass keine Gottesdienste mehr stattfinden oder dass ich mehr weg als in Altenstadt sein werde“, betont Kleinle. Voraussichtlich wird es wohl einen Samstag im Monat geben, an dem er keine Taufen oder Hochzeiten halten könne. Diese müssten deshalb sicherlich nicht ausfallen, sondern halt an anderen Tagen stattfinden, sagt er. Vereinzelt könne es vielleicht auch dazu kommen, dass mal eine Werktagsmesse nicht stattfinden kann.

An den Hochfesten soll er Unterstützung bekommen

Quasi als Ausgleich habe er von der Diözese Augsburg in Aussicht gestellt bekommen, dass er an Hochfesten wie Weihnachten oder Ostern Unterstützung erhält. Denn wie berichtet, wurde die Kaplanstelle in Altenstadt gestrichen. Zudem kann der Salesianerpater Xaver Berchtold Kleinle nur noch bis einschließlich August in seinen priesterlichen Aufgaben zur Seite stehen können, denn seine Ordensniederlassung in Buxheim wird aufgelöst.

Zu den beiden Projekten gibt es bereits eine Verbindung in die Region: Mit dem „Offenen Seminar“ und dem „Neuen Weg“ fand vergangenes Jahr ein „Spirit Sunday“ mit Jugendmesse in Illereichen statt. Mädchen aus Osterberg nehmen laut Kleinle an den Kursen des Neuen Weges teil und auch die anderen Jugendlichen der Pfarreiengemeinschaft seien hierzu eingeladen. „Ich bin also guter Dinge, dass diese Aufgabe mit meiner Aufgabe in der Pfarreiengemeinschaft gut zusammenspielen kann und freue mich auch schon darauf.“

Lesen Sie dazu auch: